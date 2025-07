Le pick-up électrique d'Amazon coûtera un peu plus cher à cause de Trump

Alors que le Tesla Cybertruck peine visiblement à trouver sa clientèle depuis son lancement, le nouveau constructeur automobile américain Slate vient de dévoiler un pick-up électrique à la philosophie radicalement opposée : un petit véhicule de seulement 4,44 mètres de long, équipé d’un habitacle à deux places (et d’une benne pouvant être agrémentée de sièges additionnels) à la conception minimaliste.

Fort d’un moteur développant tout de même plus de 200 chevaux, ce pick-up Slate laissera le choix entre deux tailles de batteries (52,7 ou 84,3 kWh) et démarrera à un prix canon : 25 000 dollars environ d’après la promesse initiale, ramenée à « moins de 20 000 dollars » de l’autre côté de l’Atlantique par Slate en prévision de son éligibilité aux aides fiscales réservées à l’achat des voitures électriques neuves.

Plus d’aides fiscales !

Mais justement, le gouvernement de Donald Trump vient de faire passer sa nouvelle loi de finance au parlement américain, le fameux « Big Beautiful Bill » qui énerve tant Elon Musk. Et les 7 500 dollars de crédits d’impôts prévus pour l’achat d’une voiture électrique neuve ont tout simplement été supprimés dans ce projet accepté par les parlementaires du pays.

A partir de septembre 2025, les voitures électriques neuves n’auront ainsi plus droit à ce généreux coup de pouce et Slate vient d’intégrer cette contrainte : son pick-up démarrera « aux alentours des 25 000 dollars », ce qui reste canon même s’il faudra se contenter à ce prix de petites batteries et d’une présentation intérieure dépouillée.

Un jour en Europe ?

On n’a toujours aucune information au sujet d’une éventuelle commercialisation de ce pick-up Slate en-dehors du marché américain. Sa fabrication doit démarrer en 2026 et d’après la marque, il a été préréservé à 100 000 exemplaires dans les deux premières semaines qui ont suivi sa présentation officielle.