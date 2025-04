Le nouveau pick-up d'Amazon est l'opposé du Tesla Cybertruck

On l’avait vu il y a quelques jours sur le plateau d’un camion et il s’est enfin dévoilé de manière officielle. Voilà donc le pick-up « Slate » qui ne possède d’ailleurs pas vraiment de nom. Slate, c’est donc cette nouvelle start-up américaine financée par le patron d’Amazon Jeff Bezos, désireuse de se lancer sur le marché des pick-up électriques.

Mais attention, le « Slate » n’a vraiment rien à voir avec les luxueux modèles de Rivian ou le Tesla Cybertruck, ce cher et gros pick-up qui peut dépasser les 100 000 dollars en version haut de gamme. Le « Slate » ne mesure que 4,44 mètres de long et se présente sous la forme d’un petit pick-up à deux places à la philosophie très simple.

D’un style vraiment basique, il ne possède même pas de gros écran tactile central à bord et vous imposera même d’utiliser la force de vos bras pour baisser les vitres (à commande manuelle). C’est le contrepied total des tendances du marché automobile actuel !

De nombreuses options de personnalisation

Conçu comme un véhicule très basique mais aussi très personnalisable, le « Slate » pourra être transformé en SUV via un kit permettant de fermer sa benne et même d’y installer des sièges arrière. L’une des photos officielles publiées par Slate montre en effet une configuration rappelant celle des Jeep Wranger et Ford Bronco « châssis court », avec une présentation moins bas de gamme.

Il n’y aura d’ailleurs qu’une seule couleur au catalogue, le gris, et il faudra opter pour des coverings si cela ne vous convient pas. Grâce à sa forme très basique, ce covering s’installera en seulement 30 minutes d’après Slate.

Deux tailles de batterie et pas beaucoup d’autonomie

De série, le Slate embarque des batteries d’une capacité de 52,7 kWh alimentant un moteur de 203 chevaux (envoyant la puissance sur le train arrière). Autonomie maximale ? Environ 240 km seulement, mais une batterie optionnelle de 84,3 kWh permettra de la faire grimper à environ 390 km.

Côté recharge, le Slate pourra monter à 120 kW (mais pas plus) en courant continu avec un 20-80% en 30 minutes environ.

A partir de 25 000 dollars

Le prix de base du Slate se situera autour des 25 000 dollars, soit un peu moins de 22 000 euros. On est très loin du Tesla Cybertruck demandant au minimum 70 000 dollars ! Cette addition devrait évidemment grimper avec la grosse batterie et les nombreuses options de personnalisation.

Sa fabrication doit démarrer dans l’Indiana en 2026 et ses livraisons débuteront à la fin de cette année-là si tout se passe bien. Pour l’instant, on ignore si Slate prévoit de venir en Europe avec cet engin.