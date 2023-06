Essai video - Ford Bronco (2023) : le cheval qui grimpe aux arbres

EN BREF 4x4 enclenchable Châssis séparé À partir de 78 000 €

Parmi les constructeurs généralistes, Ford possède un talent tout particulier pour raviver des véhicules de son passé. Les Mustang et GT sont là pour le prouver, et l’on en viendrait presque à regretter que ces remises au goût du jour ne soient pas plus nombreuses.

Presque, car un véhicule vient s’ajouter à ces modèles mythiques : le Bronco. L’originel, apparu en 1965, comptait parmi ces tout-terrains qui commençaient à se civiliser, suivant une tendance initiée par Jeep, avec son Grand Cherokee de 1962. Mais le Bronco, nom qui désigne un cheval à dresser (histoire de continuer dans la veine de la Mustang), se voulait moins routier que le Jeep. Il n’en a pas moins connu un certain succès, perpétué sur 5 générations, la cinquième s’éteignant en 1996…

De ses ancêtres, le nouveau Bronco retient l’architecture générale : préférant poser sa carrosserie sur un châssis séparé que de recourir à une structure monocoque, il adopte à l’arrière un essieu bien rigide, les roues avant étant, heureusement, indépendantes. Ces choix techniques anciens donnent le ton : nous avons ici affaire à un engin dédié à un usage rude, donc faisant passer la robustesse avant le reste. En ce sens, il rappelle la Jeep Wrangler, et il continue côté transmission. En effet, le Ford est un 4x4 non permanent. En clair, par défaut, il envoie sa puissance aux roues arrière, et ne rend moteur son train avant qu’à la demande, par exemple, quand le terrain devient difficile. Car oui, l’américain se destine au franchissement, bénéficiant pour cela d’équipements spécifiques.

La version d’entrée de gamme Outer Banks dispose de deux modes 4x4, l’un pour les évolutions lentes en tout-terrain, l’autre pour les évolutions rapides, toujours hors bitume. Il comporte donc une boîte de transfert, dotée d’un réducteur pour les évolutions lentes, soit une gamme de vitesses courtes pour gravir des pentes très raides. Sur la route, on le laissera en propulsion. Pour optimiser son utilisation, ce Bronco s’équipe de 6 modes de conduite : Normal, Eco, Sport, Terrain Glissant, Boue et Sable. En France, il n’est proposé qu’avec une boîte automatique à dix rapports, proche de celle de la Mustang, mais l’Outer Banks se passe de blocages de différentiels.

Ceux-ci, on les trouve, gérés par électronique, sur la finition Badlands, plus spécifiquement dédiée au hors-piste. Ils s’ajoutent aux spécifications de base de l’Outer Banks, qui profite aussi deux modes de conduite supplémentaires : Baja et Franchissement. Doté d’amortisseurs spécifiques, des Bilstein à détection de position, le Badlands peut aussi déconnecter sa barre antiroulis avant, afin d’augmenter ses débattements de roues (240 mm à l’avant et 261 mm à l’arrière, contre respectivement 200 mm et 215 mm à l’Outer Banks, par ailleurs équipé d’amortisseurs standard) et ainsi d’accroître ses capacités de franchissement.

Le look extérieur très cubique se retrouve également au niveau de la planche de bord. D’un look massif et taillé dans un plastique dur que l’on devine épais, le tableau de bord bénéficie pourtant de deux grands afficheurs digitaux fort complets et pratiques à l’usage, ainsi que de très confortables sièges à réglages électriques. Un ensemble à la fois roots et techno n’oubliant pas le confort sans chercher les chichis, voilà qui semble tout adapté. Si seulement les assemblages étaient moins… rustiques !

L’habitacle se révèle spacieux, tout comme le coffre, dont l’ouverture latérale pourra toutefois poser problème dans quelques parkings trop courts. Spacieux, il accueille de 471 l à 1 804 l de bagages.