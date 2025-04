L'étrange Cadillac guitare d'Elvis Presley refait surface en France

Dans la liste des véhicules les plus improbables cachés en France, voici l'ancienne Cadillac Eldorado d'Elvis Presley introuvable depuis de nombreuses années. Et pourtant, l'auto ne passe pas inaperçue avec sa peinture rose et sa découpe en forme de guitare géante.

Le modèle en question servait à la star lors de son arrivée spectaculaire au concert de Las Vegas. Elle sortait préalablement des ateliers de Jay Ohrberg. Un spécialiste également connu pour la De Lorean de Retour vers le futur ou encore la voiture KITT sur base de Pontiac Firebird Trans Am visible dans la série K2000.

Une restauration complète à prévoir

Les photos de l'annonce eBay parlent d’elles-mêmes. De lourds travaux sont à prévoir pour remettre en route le véhicule promotionnel. qui n'embarque même plus de siège conducteur. Un grand panneau de carrosserie est également manquant sur les images au centre du véhicule. Cette Cadillac Eldorado très spéciale embarquait initialement un bloc V8 8,2 litres.

Des enchères pas si élevées pour l'instant

La vente ebay se clôture dans un peu plus de deux jours. De quoi laisser les fans du genre enchérir sur ce véhicule unique qui décorera avec brio un espace de restauration ou un lieu atypique. Détail important, le transport sera particulièrement difficile pour les étrangers. Sa longueur de 12,5 mètres ne lui permet pas de rentrer dans un conteneur standard.