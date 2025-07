Cette maison à 100 millions d'euros a son propre musée automobile

Les biens les plus onéreux comprennent la plupart du temps une vue à couper le souffle et une belle piscine. La propriété californienne de cet article concerne une tout autre catégorie avec en plus un héliport, une écurie, trois maisons pour les invités, vingt chambres, douze salles d'eau et surtout un musée automobile de 70 voitures avec sa station essence et son centre de nettoyage. Son nom : The Lyon Estate.

D'après le descriptif de l'annonce publiée par l'agence Douglas Elliman, le bien étendu sur un terrain privé de 55,44 hectares dispose aussi d'un verger avec 4500 orangers, de deux lacs pour l'irrigation et de vues sur les montages, des bois et des collines. Un cadre de vie privilégié entièrement sécurisé donnant accès à des parcours de randonnées et des sentiers équestres. Un lieu à proximité immédiate de deux golfs.

Un plateau d'exception

À l'intérieur du musée, des Américaines des années 30 et 40, des Porsche, des Rolls-Royce et des Ferrari se partagent 2200 mètres carrés décorés avec des têtes d'animaux et un lion empaillé. Tout est prévu pour faciliter l'utilisation des voitures avec des infrastructures d'entretien, de detailing et de ravitaillement. Son tarif : 125 millions de dollars. Une coquette somme qui au cours actuel représente la bagatelle de 106 millions d'euros. De quoi battre le précédent record dans le comté d'Orange County situé entre Los Angeles et San Diego placé à 61 millions de dollars (52 millions d'euros environ).