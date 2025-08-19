Et voilà le nouveau Tesla Model Y L

Comme Audi, BMW et Mercedes, Tesla se met enfin aux versions spécialement conçues pour le marché chinois. Le principe ? Prendre son modèle le plus populaire là-bas et l’allonger au bénéfice des places arrière, exactement comme l’Audi Q5 L, le BMW X3 L ou les berlines des marques premium allemandes agrandies de la sorte pour l’Empire du milieu (où l’on adore l’espace aux jambes abondant).

Dans le cas du nouveau Model Y L, l’agrandissement ne bénéficie pas seulement à l’empattement, rallongé de 15 centimètres à lui tout seul. Il s’étend aussi de 3 cm à l’arrière, avec une longueur totale désormais fixée à 4,98 mètres au lieu de 4,75 mètres pour le Model Y normal.

Six sièges au lieu de cinq

Cet agrandissement ne vise pas à augmenter seulement l’espace aux jambes des passagers arrière mais carrément à ajouter une rangée de sièges en plus : le Model Y L est ainsi un véhicule à six places et trois rangées de sièges, alors que la hauteur du véhicule augmente de 5 centimètres afin de garantir un espace suffisant pour les têtes des passagers arrière. Une fois les sièges arrière rabattus, le Model Y L peut embarquer 2 539 litres de bagages dans le coffre (au lieu de 2 100 litres pour le Model Y à cinq places).

Tesla Chine annonce une autonomie maximale de 751 km d’après le cycle d’homologation CLTC plus optimiste que notre norme WLTP européenne et un prix de base fixé à 339 000 Yuans, soit 40 407€ très exactement. Il joue donc les modèles haut de gamme dans ce marché où les SUV électriques s’affichent à des prix record grâce aux aides publiques.

Pas pour chez nous ?

Pour l’instant, rien ne dit que le Tesla Model YL sera un jour commercialisé chez nous. Sur le papier, il aurait peut-être de quoi plaire face aux énormes modèles à sept places du genre du Kia EV9 ou du Hyundai Ioniq9, ou encore du Mercedes EQB moins spacieux. Rappelons que chez nous, le Model Y proposait déjà une option à 7 places dans sa version pre-restylage (à 2 500€) qui devrait prochainement revenir au catalogue. L’avantage de ce Model Y L, c’est plutôt son habitabilité supérieure.