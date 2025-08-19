Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Tesla Model Y

Et voilà le nouveau Tesla Model Y L

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

Tesla vient de dévoiler une nouvelle version allongée de son SUV Model Y, capable d’embarquer six personnes sur trois rangs. Le Model Y L est quasiment aussi grand que le Model X.

Le Model YL est quasiment aussi long que le Model X (4,98 mètres contre 5,04 mètres).

Comme Audi, BMW et Mercedes, Tesla se met enfin aux versions spécialement conçues pour le marché chinois. Le principe ? Prendre son modèle le plus populaire là-bas et l’allonger au bénéfice des places arrière, exactement comme l’Audi Q5 L, le BMW X3 L ou les berlines des marques premium allemandes agrandies de la sorte pour l’Empire du milieu (où l’on adore l’espace aux jambes abondant).

Dans le cas du nouveau Model Y L, l’agrandissement ne bénéficie pas seulement à l’empattement, rallongé de 15 centimètres à lui tout seul. Il s’étend aussi de 3 cm à l’arrière, avec une longueur totale désormais fixée à 4,98 mètres au lieu de 4,75 mètres pour le Model Y normal.

Six sièges au lieu de cinq

Cet agrandissement ne vise pas à augmenter seulement l’espace aux jambes des passagers arrière mais carrément à ajouter une rangée de sièges en plus : le Model Y L est ainsi un véhicule à six places et trois rangées de sièges, alors que la hauteur du véhicule augmente de 5 centimètres afin de garantir un espace suffisant pour les têtes des passagers arrière. Une fois les sièges arrière rabattus, le Model Y L peut embarquer 2 539 litres de bagages dans le coffre (au lieu de 2 100 litres pour le Model Y à cinq places).

Il y a trois rangées de sièges dans le Model Y L et le toit est plus haut.

Tesla Chine annonce une autonomie maximale de 751 km d’après le cycle d’homologation CLTC plus optimiste que notre norme WLTP européenne et un prix de base fixé à 339 000 Yuans, soit 40 407€ très exactement. Il joue donc les modèles haut de gamme dans ce marché où les SUV électriques s’affichent à des prix record grâce aux aides publiques.

Pas pour chez nous ?

Pour l’instant, rien ne dit que le Tesla Model YL sera un jour commercialisé chez nous. Sur le papier, il aurait peut-être de quoi plaire face aux énormes modèles à sept places du genre du Kia EV9 ou du Hyundai Ioniq9, ou encore du Mercedes EQB moins spacieux. Rappelons que chez nous, le Model Y proposait déjà une option à 7 places dans sa version pre-restylage (à 2 500€) qui devrait prochainement revenir au catalogue. L’avantage de ce Model Y L, c’est plutôt son habitabilité supérieure.

