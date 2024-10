Tout le monde n’a d’yeux que pour le Cybertruck sur le stand de Tesla au Mondial de l’automobile de Paris 2024 mais la nouveauté la plus importante du stand est beaucoup plus discrète. Il s’agit d’un « banal » Model Y peint en blanc, ce SUV électrique familial star du marché depuis deux ans en Europe et dans le reste du monde. Un Model Y qui cache une toute nouvelle option proposée au catalogue : les deux sièges ajoutés dans le coffre derrière la banquette du rang 2.

On a testé ces deux places additionnelles, qui n’ont absolument pas la vocation d’accueillir deux grands adultes sur de longs trajets. On s’y sent effectivement un peu comme à l’arrière d’une Porsche 911, mais avec juste un peu plus d’espace aux jambes.

dailymotion Le Tesla Model Y à 7 places est une surprise du salon de Paris 2024

Quand on mesure plus d’un mètre 80 et qu’on dispose d’un tronc anormalement grand, on se retrouve avec la tête écrasée contre la vitre du coffre. A réserver donc pour de petits trajets en dépannage, des enfants ou des culs-de-jatte. Côté coffre, la configuration à 7 places fait perdre une centaine de litres de volumes, avec 363 litres avec les deux sièges additionnels en place et 753 litres lorsqu’ils sont rabattus.

Réservée à la version Grande Autonomie 4x4

Pour l’instant, Tesla réserve cette option facturée 2 500€ à la version Grande Autonomie 4x4 du Model Y affichée à 51 990€ (il reste ainsi plus cher que le Mercedes EQB 250 proposant 7 places à 46 950€). Le Model Y pour les grandes familles n’est donc pas éligible au bonus écologique français même s’il est fabriqué en Allemagne (et non pas en Chine comme l’annonçait la rumeur). Comptez sur environ un mois entre la commande et la livraison.

Je n'aime pas

L’instant Caradisiac

Le contraste entre le Model Y et le Cybertruck placés à quelques centimètres l’un de l’autre, ça vous laisse un peu bête.