Mondial de l'Auto de Paris - Tesla Cybertruck : une détermination inoxydable !

A priori le Tesla Cybertruck n’a pas grand-chose à faire sur un salon automobile du Vieux Continent, et pour cause : il n’a pas encore reçu l’homologation européenne. Peut-être est-il venu nous narguer, d’autant qu’il rencontre un franc succès aux États-Unis.

Pour y être allé récemment, je peux vous dire qu’on en croise très régulièrement. On se demande d’ailleurs comment ce pick-up aux formes géométriques saillantes est parvenu à susciter de l’intérêt dans son pays natal, que l’on sait très procédurier…

Toujours est-il qu’il risque d’attirer les foules ici, au Mondial de l’Automobile. Autant pour son look de fin du monde, que l’on connaît depuis déjà 5 ans, que pour sa carrosserie en acier inoxydable ou son format peu adapté aux routes européennes (5,70 m de long pour 2,42 m de large rétros déployés). Cela posé, l’engin s’annonce maniable avec des roues arrière directrices et une direction steer by wire, c’est-à-dire sans lien mécanique entre le volant et la crémaillère pour faire varier la démultiplication en fonction des besoins.

Dans l'habitacle, l'ambiance est épurée, voire monacale : comprenez loin des exubérances de certains luxueux pick-up thermiques. L'écran central de 18,5 pouces est complété d'un autre de 9,4 pouces pour les passagers arrière.

Le volume de chargement verrouillable approche les 1,9 m3, volume auquel s’ajoutent 1 530 litres quand on relève les assises arrière contre les dossiers, ainsi que quelques dizaines de litres sous le capot avant. La benne mesure plus de 1,80 m de long pour 1,29 m de large, et se transforme en coffre-fort grâce à un store électrique pouvant supporter jusqu'à 136 kg…

Deux versions 4x4 sont proposées aux États-Unis : une Dual Motor d'environ 600 ch, ainsi qu'une trimoteur de 850 ch capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes, soit plus rapidement qu’une Lamborghini Aventador (2,8 s) ! Dans les deux cas, l’autonomie peut dépasser 500 km grâce à la batterie maousse de 123 kWh, mais peut atteindre les 700 km avec une pile additionnelle dans la benne. Notez que la puissance de charge de 250 kW permet de récupérer 200 km d’autonomie en 15 minutes.

Question tarifs, comptez entre 94 490 dollars pour la dual motor et 114 490 dollars pour la trimotor.

L'instant Caradisiac :

Pour accompagner ses automobiles, Tesla a choisi d'amener, sous verre, son robot humanoïde Optimus. Réalisé avec des batteries, processeurs, moteurs et capteurs de ses différents modèles, il a pour objectif d'effectuer des tâches répétitives ou jugées pénibles. Vous ne rêvez pas, la marque prévoit même de le commercialiser, entre 20 000 et 30 000 dollars.