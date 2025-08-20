Les fusibles sont là pour protéger les différentes fonctions vitales de votre auto d’un problème de surtension. En cas d’anomalie électrique, le fusible claque et le courant ne passe plus et ne peut plus entraîner l’accessoire électrique. Le bon réflexe est de regarder dans la boîte à fusible, voir si l’un d’entre eux vient de claquer. Mais savez-vous où se situe la boîte à fusible de votre auto ?

Une boîte à fusibles est un petit compartiment en plastique qui regroupe l’ensemble des fusibles liés au circuit électrique. Il peut y en avoir plusieurs, un dans l’habitacle, l’autre dans le compartiment moteur par exemple. C’est dans la notice d’utilisation de votre véhicule que vous allez trouver où se situe la (ou les) boîte à fusibles de votre auto.

Trouver l’emplacement du fusible claqué

Un fusible peut servir à un ou plusieurs accessoires électriques d’une auto (feux, climatisation, ventilateur, moteur, essuie-glaces, lève-vitres, etc). Dans la notice d’utilisation de votre auto (papier ou numérique sur le site du constructeur), vous allez trouver un schéma ou une photo de la boîte à fusible, avec un tableau répertoriant l’ensemble des fusibles et l’accessoire électrique (ou les accessoires) avec lequel il est relié. On peut aussi trouver ce schéma, qui n’est pas forcément très clair, sur le couvercle de la boîte à fusible. Attention, si le fusible que vous recherchez commande plusieurs accessoires, ceux-ci ne peuvent pas fonctionner, si l’un de ces accessoires reliés au fusible fonctionne c’est que le fusible n’est pas en cause et dans ce cas il est préférable de s’adresser à un professionnel.

Conseils de prudence

Avant de vous mettre à enlever le fusible incriminé de son emplacement, pour éviter tout court-circuit, il est bon de couper le contact de l’auto, de retirer la clé, ou si la voiture dispose d’un simple bouton de démarrage, d’ouvrir la porte conducteur pendant toute la durée de l’opération. Il faut aussi couper tous les accessoires électriques qui utilisent l’énergie de la batterie du véhicule (radio, plafonnier…).

Extraction du fusible

Pour enlever le fusible qui peut être un fusible cavalier ou un « microfuse », une petite pince en plastique installée dans la boîte à fusible va vous permettre d’extraire le fusible incriminé. Si vous ne la trouvez pas, munissez-vous d’une « pince électricien » à bec long. Avec elle, agrippez la tête du fusible et tirez vers vous. Si le fusible résiste, c’est qu’il est peut-être oxydé, dans le cas d’un « microfuse », le faire rouler sur lui-même peut enlever l’oxydation. Pour un « fusible cavalier », des mouvements de la pince d’avant en arrière devraient vous permettre de le libérer. L’opération n’est pas toujours simple, car l’endroit n’est pas facile d’accès, armez-vous de patience et faites attention à vos doigts lorsque vous réaliserez cette opération.

Changer le fusible

Vous venez de trouver le bon fusible et vous venez de découvrir qu’il est bien claqué. Très bien, il faut maintenant le remplacer par un fusible identique et de même ampérage. Car un fusible d’un ampérage plus faible ne résoudra pas votre problème, car il va griller dès que vous allez mettre en action l’accessoire électrique avec lequel il est relié. Quant à l’utilisation d’un fusible d’ampérage plus élevé, c’est le risque que l’accessoire électrique, dont le moteur n’est plus assez protégé, puisse griller et mettre le feu à votre voiture. Le risque n’en vaut pas la peine, d’autant que pour quelques euros vous pouvez vous fournir d’une boîte de fusibles dans n’importe quel centre auto. Une fois l’opération effectuée, replacer correctement le couvercle de la boîte à fusible, en particulier pour celle située dans le compartiment moteur qui doit être verrouillée fermement pour qu’elle soit étanche.

À noter qu’il est possible de trouver des fusibles au sein même de la boîte à fusibles. Si vous utilisez l’un d’entre eux, il vous faudra en mettre un nouveau en place pour l’avoir en cas de problème.

Un contrôle s’impose

Après avoir changé le fusible, mettez le contact et faites fonctionner, un par un, les accessoires auxquels il est relié. Si en utilisant un des accessoires, il grille à nouveau, c’est que l’accessoire électrique en question est en cause. À ce moment-là, il vous faudra soit changer l’accessoire qui pose problème soit prendre rendez-vous avec un professionnel. Même chose si le fusible en question est lié à des éléments importants de sécurité comme les éléments du système de freinage ou de bonne marche du véhicule (boîte auto, ventilateur de radiateur, commande moteur, injecteurs, etc). Mais si après le remplacement du fusible tout fonctionne, c’est que la panne est résolue, vous pouvez utiliser votre auto sans problème.

Les conseils généraux de cette rubrique vous sont donnés à titre indicatif. Caradisiac ne garantit pas que la mise en œuvre de l'ensemble de ses conseils vous prémunisse contre tout ennui technique concernant votre véhicule, dont l'état réel n'est pas vérifiable par Caradisiac. D'une façon générale, nous vous conseillons vivement de déléguer l'entretien des organes de sécurité à des professionnels.