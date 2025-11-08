Detroit Roma : plus qu’une BD, un road trip féerique

Souvent, les BD sont créés par des duos. Un scénariste imagine une histoire et un dessinateur la met en image. Pas dans ce Detroit Roma signé d’Elene Usdin et de Boni. L’une est photographe, l’autre musicien, mais c’est à quatre mains qu’ils dessinent un road trip très américain pour ces deux artistes français.

C’est une drôle d’histoire, celle de deux femmes, l’une noire, l’autre blanche qui n’ont qu’une idée : fuir Detroit, la ville de la débâcle, car nous sommes en 2015. Les usines automobiles ferment, les maisons se vident et non loin de là, à Flint, l’eau n’est même plus potable.

Galaxie, pas Galaxy

Alors les filles, à bord d’une Ford Galaxie, fuient la ville en particulier et le Michigan en général. Attention, il ne s’agit pas du monospace que nous connaissons ici, et qui s’écrit Galaxy, mais du cabriolet, beaucoup plus sexy.

Ces Thelma et Louise en bande dessinée embarquent donc pour un road trip de 1 000 km vers le sud, vers une drôle de ville. Car si on connaissait, grâce au cinéma, Paris au Texas, on découvre ici Roma en Georgie. C’est le port d’attache que la fille d’immigrés italiens et la descendante d’esclave ont quitté jadis pour ce nord qu’elles cherchent désormais à fuir.

Tableaux en couleur et dessins noirs

Avec elles, on retrouve l’Amérique des motels minables, des drive-in déserts, des habitants déclassés et réfugiés dans des mobile homes en ruine. Mais le voyage est une féerie, certes noire, mais magnifiquement restituée par les gouaches d’Elene Usdin et les dessins en noir et blanc de Boni.

En plongeant dans ces dessins, qui racontent une Amérique fantasmée que l’on semble connaître par cœur, on a l’impression de la redécouvrir, grâce à la magie d’un trait de dessin, ou plutôt de deux traits, très différents, et très complémentaires.