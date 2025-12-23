Permis de conduire : cette nouvelle mesure pour faire baisser le prix de l’examen, mais il y a une condition !
Afin « d’électrifier la France », l’Union Française de l’électricité souhaite rendre plus accessible le permis de conduire, à condition que ce soit uniquement pour conduire un véhicule électrique.
Obtenir son précieux sésame n’est pas à la portée de tous. Non pas que l’examen soit d’une grande complexité, mais il faut débourser entre 1 500 et 2 000 € selon les régions et le nombre d’heures nécessaire.
Il existe pourtant une solution pour faire baisser la facture, celle de se former à la conduite d’une voiture équipée d’une boîte automatique. Ainsi, la formation minimum obligatoire passe de 20h à 13h. C’est sur ce modèle que l’association professionnelle du lobby du secteur de l’électricité, l’UFE, souhaite rendre plus accessible l’obtention du carton rose.
Ce permis, uniquement valable pour la conduite d’une voiture électrique, inciterait ainsi les nouveaux automobilistes à sauter le pas et devenir électromobilistes. Cette nouvelle proposition fait partie du plan « électrifier la France » avec à la clé une cinquantaine de « mesures concrètes » afin de réduire les émissions de CO2 et destiné au final à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.
Un leasing auto incluant le permis ?
Pour cela, les auto-écoles doivent s’équiper de voitures électriques. Pour l’association, « un véhicule électrique générant moins de dépenses à l’usage qu’un véhicule thermique », cela présenterait un « avantage économique pour les auto-écoles, qui serait répercuté sur le prix du permis ». Seulement, ces voitures ne pourront pas rouler toute la journée, comme une thermique.
Autre idée (et argument) avancée par l’association, celle « d’étendre le prêt à taux zéro pour le permis de conduire afin d’inclure le leasing d’un premier véhicule électrique ».
