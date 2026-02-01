Nous avons essayé la McLaren la moins chère du marché

Il y a quelques mois, Caradisiac vous présentait une trottinette électrique badgée McLaren. Nous nous sommes forcément demandé ce qu’elle valait sur le marché. Enfin, ce qu’elle offrait pour les 799 euros demandés. Un tarif élevé pour une trottinette, mais presque donné pour une McLaren.

Les licences de trottinettes pullulent : Lamborghini, Alpine, Jeep, Ducati. Ce sont souvent des noms collés sur des modèles qui n’ont aucun lien avec les marques. Mais dans le cas de cette Pure X McLaren, ce n’est pas vraiment le cas.

Une collaboration Norris-Norris

Lando Norris est devenu le 35ᵉ champion du monde de F1 à 26 ans seulement avec McLaren. Son père est Adam Norris et l’écurie lui appartient. Adam a développé d’autres activités en parallèle. Il a notamment créé la marque de trottinettes Pure Electric en 2020, le 3 septembre plus exactement, après un record établi lors d’une campagne de financement participatif (2,61 millions d’euros tout de même).

La suite est logique : fusionner la licence McLaren de son écurie à Pure, sa marque de trottinettes. Le modèle choisi est le fleuron de la gamme. Mais malheureusement, il n’y aura rien de plus qu’un coup de peinture à se mettre sous la dent. Notre modèle d’essai arbore une livrée Papaya (la tonalité orange de McLaren), quand une édition spéciale rouge et blanche (en hommage à la MP4/4 de Senna) se facture 1 199 euros.

Conditions de l’essai

Bref, j’ai pu jouer avec cette trottinette durant la période hivernale. J’ai roulé dans la neige, sur sol mouillé et parfois sur sol sec. Le modèle de prêt avait un peu de kilométrage. Quant à moi, je pèse autour des 90 kg. J’ai roulé environ 200 km avec, notamment sur un parcours d’essai avec une forte inclinaison et un autre dont l’ascension évolue crescendo pendant 3 bons kilomètres afin de malmener la puissance en crête.

Caractéristiques techniques

Un moteur sur le moyeu de la roue arrière

Puissance : 500 W en nominal et 924 W en crête

Poids indiqué : 16,2 kg

Poids mesuré : 16,4 kg

Pneus 10 pouces tubeless

Frein à tambour à l’avant

Frein magnétique à l’arrière (via le moteur)

Amortisseur de direction intégré à la potence

Poignées rétractables

Batterie de 432 Wh en 42 V

Dimensions : 54 cm de haut pour 15 cm de large et 1,04 m de long une fois pliée

Feux sur les côtés des repose-pieds

Clignotants à défilement sur les repose-pieds et au bout des poignées du guidon

Autonomie annoncée à 15 km/h par 25 °C : 62,4 km

Autonomie réelle à 25 km/h (c’est une McLaren quand même) par 4 °C : 18,7 km

Temps de charge : 7 h

Norme IPX5

Béquille centrale

Design et finition

Pure a atteint une certaine maturité dans la conception. La finition est excellente, tant au niveau des repose-pieds que de la colonne de direction, en passant par la qualité de la peinture, des garde-boue et de la fixation de la potence sur le deck (pour porter la trottinette).

Le maître mot ici est légèreté et compacité. Effectivement, la Pure X McLaren peut vous accompagner dans le métro, le RER ou le train de banlieue sans problème.

En revanche, je regrette la prise en main discutable pour la porter une fois pliée. Une sangle n’aurait pas été un luxe. Le poids, lui, est contenu pour une trottinette qui peut réaliser presque 20 km, mais ça reste 16,4 kg. Dans les escaliers, ça finit par peser un peu.

Pure a revu le système de pliage de poignées sur les dernières générations de trottinettes. Il y a un double système de verrouillage sur chacune d’entre elles. Ça fonctionne bien et il n’y a pas de jeu.

La direction est amortie et le ressort contraint le guidon à revenir à sa position initiale. En revanche, point d’amortisseur à l’avant ni à l’arrière. La concurrence a réussi à intégrer des suspensions en élastomère pour un poids presque similaire.

L’écran central est la quintessence de l’inutilité. La vitesse est affichée en grand (alors que la trottinette est bridée à 25 km/h). En revanche, pour l’autonomie, ce sont des barres plutôt qu’un pourcentage exact et une estimation du kilométrage restant en temps réel. Pas d’affichage de l’heure non plus (dommage, c’est utile). Pas d’infos sur le temps de trajet, le kilométrage parcouru depuis le trajet, le kilométrage total, etc. Rien, nada, wallou. Autant ne pas mettre d’écran dans ce cas.

La béquille centrale est une bonne idée, car plus stable que les béquilles latérales, mais l’ergot pour la déplier est trop petit et trop en retrait. On s’y reprend souvent à deux ou trois fois.

Évidemment, le feu stop est au programme. Et à propos de feu stop, le phare à l’avant n’éclaire pas beaucoup, mais il a le mérite de ne pas aveugler les personnes ou automobilistes venant en face.

Au guidon, c’est plus Sandero que 740S

La Pure offre une position de conduite très différente des autres trottinettes. Placés de part et d’autre du deck, les repose-pieds permettent de conduire le corps face à la route. La prise de virage se fait avec les hanches plutôt qu’avec le torse. C’est bien vu et c’est franchement plus stable. En revanche, c’est moins réactif. C’est comme passer du ski au snowboard et vice-versa. La Pure X McLaren, c’est du ski. J’ai essayé de faire frotter les repose-pieds dans les virages, mais ce n’est pas simple, preuve que le système a tout de même été étudié correctement.

Oubliez toute vocation sportive. La Pure X McLaren est douce, facile à conduire et très lente à atteindre les 25 km/h réglementaires. Enfin lente, ça se fait entre 9 s (batterie à fond) et 12 s (batterie à 30 %).

Les pneus 10 pouces tubeless absorbent les chocs. Mais ce sont surtout les repose-pieds qui font un bon travail. En étant déportés sur les côtés du deck, ils subissent moins les vibrations, comme vos jambes. En revanche, la potence encaisse moins. Mais j’ai obtenu une meilleure absorption sur route pavée que certains modèles à suspension.

Pour le freinage, ça s’arrête, mais aussi vite que voulu. Comptez 4 mètres, avec 90 kg sur la trottinette, lancé à 25 km/h, sur du plat. Le freinage magnétique est réglable sur l’application. Mais c’est surtout le frein à tambour à l’avant qui fait le travail. Le poids contenu de la trottinette aide aussi. Logique : light is right, disait Colin.

La norme IPX5 est mise en avant. Alors j’ai laissé la trottinette dormir sur le balcon. Elle a pris la neige, la pluie, le froid, le soleil. Et cela pendant plusieurs semaines, sans broncher.

J’ai également essayé la trottinette sur la neige. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus stable. Néanmoins, comme pour le vélo, ça tient tant qu’on ne pile pas. Les pneus neige pour trottinette n’existent pas. Mais il y a probablement un business. Dans tous les cas, la pluie comme la neige n’ont pas posé de souci quant à son fonctionnement.

Autonomie faible mais logique

Qui dit poids léger dit batterie de petite capacité. C’est vrai pour les voitures, les motos, les scooters et donc, forcément, pour les trottinettes. Comptez 18 km réels maximum, avec une puissance qui baisse un peu (et une vitesse max qui descend à 21 km/h) dès 16,5 km.

Le temps de charge est long, avec 7 heures d’attente. C’est beaucoup trop. Le cache du connecteur de batterie est en caoutchouc mais visiblement qualitatif, puisqu’il était encore présent après l’essai.

Une application remplie d’infos mais inutile

L’application est gratuite. Elle offre plein d’informations précises sur le système dont 99,9 % des gens se moqueront totalement. Le reste est limité. Un compteur existe. Il est possible de verrouiller la trottinette. Rien de bien folichon. L’interface est austère et la personnalisation tend vers zéro.

Conclusion : très jolie, très maniable, très compacte, mais un manque d’autonomie

Les trottinettes compactes et (relativement) légères sont rares. Souvent, ce sont des modèles d’entrée de gamme. Ici, Pure délivre un engin mieux fini, presque premium, avec un système de pliage astucieux et un poids contenu. Mais cela se fait au détriment de l’autonomie. Il y a aussi des manques (cet écran inutile, l’application très pauvre). Cependant, elle est agréable à conduire, sécurisante, jolie et visiblement durable dans le temps. Le prix est un peu élevé, mais pour qui cherche un engin du quotidien pour se déplacer à 18 km (et disposant de 7 h derrière pour le recharger), ça peut être un bon plan. Puis ça permet de rouler en McLaren.

Points positifs/négatifs ressortis

Points positifs

- Finition très soignée, quasi-premium

- Poids contenu

- Très compacte et facile à loger

- Position de conduite originale et stable

- Étanchéité IPX5 réellement éprouvée

- Bonne absorption des vibrations malgré l’absence de suspensions

- Direction amortie bien calibrée

- Design réussi, identité McLaren crédible

Points négatifs

- Autonomie très limitée (18 km réels)

- Freinage correct sans plus

- Temps de charge beaucoup trop long (7 h)

- Écran inutile

- Application pauvre et austère

- Aucune suspension avant/arrière

- Accélérations molles

- Prise en main perfectible une fois pliée

- Tarif élevé