Dans le monde des plateformes de vidéo à la demande, inutile d’attendre qu’un média se penche sur le cas d’une entreprise pour faire parler d’elle. Il suffit en effet de financer son documentaire autobiographique et sa diffusion pour récolter une audience déterminée dans une stratégie de « brand content ». C’est exactement avec cette approche que le tuneur allemand Brabus lancera prochainement la série nommée « BRABUS : One Second Show ».

Il s’agit d’un divertissement promotionnel pensé pour plonger le téléspectateur dans le monde luxueux de la marque opérée par un couple et ses coulisses. Les ateliers, les événements et les voyages du duo à Dubai, Milan ou Cannes seront montrés avec en parallèle plusieurs relais et making-off sur les réseaux sociaux.

Des moments forts et des produits montrés lors du show

Pour mémoire, Brabus ne se limite pas à des modifications sur des voitures de luxe. L’entreprise s’attaque aussi régulièrement à des bateaux, des motos et même des programmes immobiliers afin de pousser toujours plus loin l’idée de la personnalisation haut de gamme. Rendez-vous le 26 février prochain pour le lancement de la saison comprenant au total six épisodes à découvrir.