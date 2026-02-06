Brabus se lance dans le « docu-réalité » pour promouvoir sa marque
Trop dépassées les publicités dans les magazines et sur les réseaux sociaux ? Pour communiquer sur ses valeurs et ses compétences, le préparateur Brabus annonce la diffusion d’une « docu-réalité ». Vous l’avez compris : il est question de plonger dans les coulisses de la marque avec un soupçon de luxe et de glamour.
Dans le monde des plateformes de vidéo à la demande, inutile d’attendre qu’un média se penche sur le cas d’une entreprise pour faire parler d’elle. Il suffit en effet de financer son documentaire autobiographique et sa diffusion pour récolter une audience déterminée dans une stratégie de « brand content ». C’est exactement avec cette approche que le tuneur allemand Brabus lancera prochainement la série nommée « BRABUS : One Second Show ».
Il s’agit d’un divertissement promotionnel pensé pour plonger le téléspectateur dans le monde luxueux de la marque opérée par un couple et ses coulisses. Les ateliers, les événements et les voyages du duo à Dubai, Milan ou Cannes seront montrés avec en parallèle plusieurs relais et making-off sur les réseaux sociaux.
Des moments forts et des produits montrés lors du show
Pour mémoire, Brabus ne se limite pas à des modifications sur des voitures de luxe. L’entreprise s’attaque aussi régulièrement à des bateaux, des motos et même des programmes immobiliers afin de pousser toujours plus loin l’idée de la personnalisation haut de gamme. Rendez-vous le 26 février prochain pour le lancement de la saison comprenant au total six épisodes à découvrir.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération