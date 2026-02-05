C’est à cause de ce type d’accident que la Chine ne veut plus entendre parler des poignées escamotables

Avec leur capacité à se ranger dans l’épaisseur des portes, les poignées escamotables garantissent un look épuré au maximum ainsi qu’une aérodynamique améliorée. Cela dit, la sécurité l’emporte sur le design et l’efficience. Pour illustrer la limite de l’idée, voici l’accident terrifiant immortalisé par une caméra de surveillance le 19 mars 2025 en Chine à Wenshan dans la région de Yunnan.

Sur les séquences relayées par nos confrères de la publication américaine Carscoops, une grande berline produite par Dongfeng part en travers sur la route avant de venir s’encastrer dans un grillage le long de la voie. De la fumée apparaît rapidement traduisant le début d’un incendie. Réactif et conscient du risque, le conducteur s’extrait et fonce vers les portes de l’arrière pour extraire les passagers. Problème : les poignées ne s’ouvrent pas piégeant ainsi les trois personnes installées sur la banquette.

Des vitres résistantes

Sans surprise, il n’est pas si simple de briser les vitres d’une voiture. L’automobiliste tape sans succès avec ses mains et son coude sur le carreau avant de comprendre qu’il vaut mieux employer une autre méthode. Il trouve une pierre, puis l’emploie pour enfin briser la vitre arrière gauche. Grâce à son action spectaculaire, les trois passagers s’en sortent avec des brûlures sans danger pour leur vie.