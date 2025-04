Un nouveau géant de l'automobile chinois se profile

L’énorme montée en puissance du marché automobile chinois, qui compte désormais plus de 30 millions de voitures neuves construites dans le pays chaque année, permet à ses constructeurs les plus gros d’atteindre une masse critique. BYD, le premier groupe automobile chinois, a produit quelque 4,27 millions de véhicules sur l’année 2024 (en comptant les exportations hors de Chine). Des chiffres qui lui permettent de rivaliser avec les géants européens et américains, même si Toyota et Volkswagen restent loin devant en volumes pour l’instant.

Mais justement, BYD pourrait bientôt se faire dépasser par un nouveau concurrent issu de la fusion entre deux autres gros groupes automobiles chinois. D’après les journalistes du New York Times, Dongfeng et Changan ont entamé des discussions en vue d’une possible collaboration très poussée.

Les deux groupes doivent de toute façon se restructurer et trouver des solutions pour améliorer leur rentabilité, loin de celle de BYD actuellement.

Le nouveau leader du marché automobile chinois ?

Sachant que Dongfeng a produit 2,25 millions de voitures en 2024 et que Changan en a écoulé 2,45 millions, une telle alliance permettrait à la nouvelle entité de dépasser théoriquement BYD avec potentiellement 4,7 millions de voitures vendues chaque année.

Le second plus gros groupe automobile chinois actuel, SAIC, serait également battu avec ses 4,04 millions de voitures vendues en 2024. Théoriquement, cette nouvelle entreprise chinoise pourrait grimper jusqu’à la sixième place mondiale en termes de taille et de volumes de ventes derrière Toyota (10,16 millions en 2024), Volkswagen (9,03 millions), Hyundai Motor Group (7,23 millions), General Motors (5,99 millions) et Stellantis (5,41 millions).

Et en Europe ?

Changan prévoyait par ailleurs de s’implanter en Europe, d’abord avec le SUV électrique Deepal S07 développé en collaboration avec le géant de l’électronique Huawei.

Dongfeng veut aussi vendre des voitures en Europe, notamment avec sa marque Voyah ou encore la Nammi Box, une petite citadine électrique à bas prix.

Les développements de ces négociations entre Dongfeng et Changan auront donc potentiellement aussi un impact sur les stratégies des deux groupes sur le Vieux continent. Comme souvent dans ce genre de rapprochement, le but sera bien évidemment de réduire les coûts de production en concevant des plateformes communes. Précisons que Dongfeng commercialise toujours des voitures thermiques en plus de ses voitures électriques et hybrides alors que Changan annonçait il y a quelques années vouloir se focaliser sur les voitures électriques.