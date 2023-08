Route de nuit - Dongfeng CA71 : un grand bond en avant

Le 22 mai 1958, dans l’après-midi, un petit vent frais balaye le parc de Zhongnanhai. Depuis le 5 mai, le VIIIe Congrès du Parti communiste chinois se tient ici, au cœur de Pékin. Les débats s’achèveront le lendemain, le 23 mai, sur une décision historique : Liu Shaoqi, numéro deux du Parti, donnera officiellement le coup d’envoi du « Grand Bond en avant ».

Par cette démarche, le Grand Timonier veut accélérer les progrès de l’économie. Il souhaite rendre les provinces plus autonomes en multipliant les entreprises industrielles, en développant les activités dans les campagnes, en accélérant la collectivisation des terres et en lançant des grands travaux en particulier dans le domaine de l’irrigation.

Mao Zedong quitte la salle de réunion avec le camarade Lin Po-chu pour faire quelques pas dans le parc. Là, alignés, souriants et fiers dans leur vareuse uniforme, une poignée d’ouvriers de la First Automobile Works les attendent. Ils réservent une surprise au président de la République populaire de Chine : une automobile flambant neuve, dans une élégante livrée bordeaux coiffée d’un toit blanc. Au premier coup d’œil, elle ressemble à une Simca Versailles française, mais à y regarder de plus près, il s’agit d’un modèle inédit.

La berline a été achevée dix jours plus tôt dans une usine de Changchun qui se consacre à la fabrication de véhicules industriels. Nous sommes au cœur de la province du Jilin, en Manchourie. L’élégante voiture est baptisée « Dongfeng », ce qui signifie « vent d’est ». Quelques mois auparavant, en novembre 1957, Mao avait prononcé un discours dans lequel il affirmait que « maintenant le vent d’est prévaut sur le vent d’ouest ». Il exaltait ainsi le poids grandissant de l’Asie dans la marche idéologique du monde.

« Nous avons fait un tour dans une voiture fabriquée chez nous », s’est réjoui le grand timonier avant de reprendre les débats.