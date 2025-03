BYD gagne beaucoup d'argent, mais pas autant que Tesla ou Volkswagen

Depuis quelques heures, on voit fleurir les articles annonçant un chiffre d’affaires record pour l’année 2024 au sein du géant chinois de l’automobile BYD, revendiquant quelque 777,1 milliards de yuans pour cet exercice soit 107,2 milliards de dollars, battant les 97,7 milliards de dollars réalisés par Tesla sur la même période. Pour Byd, il s’agit bien là d’un nouveau record et de résultats meilleurs qu’attendus, sachant que les spécialistes attendaient plutôt 766 milliards de yuans.

Mais cette jolie performance reste à relativiser quand on la compare aux concurrents : battu en chiffre d’affaires, Tesla conserve assez largement l’avantage en termes de bénéfice net sur cette année 2024 avec 7,1 milliards de dollars, contre « seulement » 5,55 milliards de dollars pour BYD l’année dernière.

Loin de Volkswagen et Toyota

Surtout, ce chiffre reste loin de celui de grands groupes pourtant moyennement en forme : Volkswagen, par exemple, revendique tout de même 12,39 milliards d’euros malgré son gros plan de suppressions d’emploi annoncé récemment.

Leader mondial de l’automobile en volumes et connu pour sa rentabilité, Toyota déclare 31,49 milliards sur l’année fiscale 2023-2024, qui se clôture traditionnellement en mai et non pas au 31 décembre. Renault, satisfait de ses résultats pour l’année 2024, a publié un bénéfice net de 4,26 milliards d’euros. Stellantis, qui a accusé une chute vertigineuse de ses bénéfices l’année dernière, revendique tout de même 5,5 milliards d’euros sur cet exercice. Ford, de son côté, communique un bénéfice net de 5,9 milliards de dollars.

Un vrai gros constructeur automobile, mais pas de miracle

Si BYD obtient bien des résultats financiers dignes de vrai grands constructeurs automobiles, il reste tout de même derrière Tesla en termes de bénéfices et loin des groupes les plus rentables. Il s’impose en tout cas plus que jamais comme la première force automobile chinoise loin devant Geely, Chery, SAIC, Changan ou Great Wall Motors. Mais principalement grâce aux ventes de Chine, toujours, puisque le groupe n’a exporté que 433 000 véhicules hors du pays en 2024 sur un total de 4 272 145 (même si ce chiffre est amené à augmenter rapidement).