Le Tesla Model Y reste le roi du monde mais son empire est menacé

C’était un véritable exploit : en 2023, Tesla a installé le Model Y tout en haut du classement des voitures neuves les plus vendues dans le monde. Du jamais vu pour un constructeur dont la naissance ne remonte qu’au début des années 2000, mais aussi pour une voiture électrique !

En 2024, le SUV électrique du constructeur américain s’est moins vendu : 1,09 million d’exemplaires au total d’après les données de Statista, contre 1,23 million un an plus tôt. Mais ce chiffre lui permet d’arriver à nouveau en tête sur l’année 2024 dans le monde, puisque sa dauphine la Toyota Corolla revendique 1,08 million d’exemplaires écoulés. Troisième, le Rav4 termine avec 1,02 million.

On trouve ensuite le véhicule neuf le plus vendu des Etats-Unis, l’indétrônable Ford F-Series qui approche lui aussi le million rien que grâce aux ventes de son pays domestique. Il devance le modèle le plus vendu de Honda (le SUV CR-V), son éternel pick-up de rival chez Chevrolet aux Etats-Unis, le Hyundai Tucson s’imposant comme un très beau succès mondial, la bonne vieille Toyota Camry mais aussi le modèle chinois le plus vendu : le BYD Song thermique dont on connaît son proche cousin électrique le Tang chez nous, porté essentiellement par ses gros niveaux de vente sur son marché domestique (à l’image du F-Series aux Etats-Unis).

Et pour 2025 ?

Rappelons que l’année 2025 a très mal commencé pour Tesla avec un mois de janvier en chute libre sur les principaux marchés d’Europe (et la Californie). Ces mauvais chiffres s’expliquent probablement par un gros phénomène d’attente de la clientèle qui refuse d’investir dans le Model Y pré-restylage et atteint de pied ferme ses nouvelles versions. Reste à voir si le Model Y restylé pourra ensuite rattraper le retard, maintenant que de nombreux modèles électriques au moins aussi intéressants que lui existent.