Évolution du permis de conduire numérique français avant extension au niveau européen

Disponible depuis plus d’un an dans le « portefeuille » de l’application France identité, le permis numérique se présente désormais sous une nouvelle version.

La détention d’une CNI-e au format carte de crédit, seul document à supporter actuellement l’identité numérique, demeure obligatoire. Pour le reste tout se veut plus simple et complet.

Démarche facilitée

Plus besoin de télécharger une attestation de droits à conduire pour obtenir son permis digital. L’application France Identité se charge d’interroger le fichier national des permis de conduire avant d’importer directement le fameux sésame rose. Et surtout il est désormais possible de mettre à jour les informations du permis de conduire directement depuis l’application sans avoir à réimporter complètement son titre.

Par ailleurs l’appli dispose de données enrichies avec les dates de début et de fin de validité des selon les catégories de permis. Soit 15 ans pour les automobilistes et 5 ans pour les chauffeurs routiers et conducteurs de bus. Les codes aménagements des personnes en situation de handicap et les conditions restrictives font également partie des nouveaux champs. Un pas de plus vers la généralisation de son usage à l’échelle européenne ?

e-permis européen en 2030

D'ici à la fin 2030, le permis de conduire numérique doit se généraliser dans tous les pays de l'Union européenne. Ce permis dématérialisé, accessible sur son smartphone, aura la même valeur que le permis de conduire physique dont l'obtention fera l'objet d'une demande expresse de la part du conducteur. La digitalisation des documents doit permettre de simplifier les démarches, d'harmoniser les règles et de renforcer la sécurité routière au sein de l'Union Européenne.

Harmonisation des règles

La démocratisation du permis digital s’accompagne d’une harmonisation des règles au sein de l’UE. La durée de validité sera identique au sein des pays membres (15 ans permis B), avant renouvellement. L'accès au permis poids lourds sera abaissé à 18 ans. Tous les jeunes conducteurs européens devront observer une période probatoire (2 ans) avant d’obtenir un permis définitif. La conduite accompagnée sera généralisé dès 17 ans. Mais qui dit harmonisation, dit remontée automatique de toutes les infos dans votre appli. Validité, infractions dans un pays de l’UE tiers ou encore suspensions apparaîtront illico. Qui a dit que l’Union européenne manque d’efficacité ? Encore faut-il que le texte soit définitvement adopté.