De gros changements à venir pour le permis de conduire

D’ici 2030, un nouveau permis de conduire sera généralisé en Europe, avec des transformations notables comme la dématérialisation sur mobile, une durée de validité et un renforcement des sanctions routières. Ces nouvelles mesures approuvées par les États membres et les eurodéputés, doivent encore être validées par le Conseil et le Parlement. Une fois adoptées, les États membres disposeront de quatre ans pour transposer les nouvelles dispositions dans leur droit national et se préparer à leur mise en œuvre.

Un permis de conduire dématérialisé accessible sur smartphone

Le papier rose appartient bientôt au passé. D’ici 2030, le permis de conduire sera disponible au format numérique sur un portefeuille numérique européen. Les conducteurs auront toutefois la possibilité de demander une version physique. Les deux formats auront la même valeur légale et devront être renouvelés tous les 15 ans.

Un retrait de permis applicable dans toute l’Europe

Aujourd’hui, une infraction grave commise dans un autre pays de l’Union européenne ne conduit pas nécessairement à un retrait du permis en France. Avec la nouvelle directive, ce sera désormais le cas. En clair, si un automobiliste perd son permis en Espagne ou en Italie à la suite d’un accident grave, la France appliquera automatiquement cette décision.

Une visite médicale ou une auto-évaluation obligatoire

Dans certains pays européens, une visite médicale est déjà requise pour l’obtention du permis. À partir de 2030, tous les États membres pourront exiger soit un examen médical, soit une auto-évaluation de l’état de santé du conducteur. Cette vérification devra être renouvelée tous les 15 ans pour les permis voitures et motos, et tous les 5 ans pour les poids lourds et bus. Les États auront également la possibilité d’adapter ces règles aux conducteurs seniors à partir de 65 ans.

Une période probatoire harmonisée à 2 ans pour les jeunes conducteurs

Actuellement, 40 % des accidents mortels impliquent des conducteurs de moins de 30 ans. Pour renforcer la sécurité routière, la période probatoire sera de 2 ans minimum dans toute l’Union européenne. Pendant cette période, les jeunes conducteurs seront soumis à des règles plus strictes en matière de consommation d’alcool et de respect des mesures de sécurité (port de la ceinture, installation des enfants en siège auto, etc.).

L’âge minimum pour conduire un poids lourd abaissé à 18 ans

Face à la pénurie de chauffeurs professionnels, l’âge minimum pour obtenir un permis poids lourd passera de 21 à 18 ans, sous réserve de la réussite à un examen d’aptitude professionnelle. Pour les conducteurs d’autobus, l’âge passera de 24 à 21 ans. Certains États pourront également autoriser les jeunes de 17 ans à conduire un camion sur leur territoire, à condition qu’ils soient accompagnés d’un conducteur expérimenté.

Bien que ces mesures aient été approuvées par les États membres et les eurodéputés, elles doivent encore être validées par les deux chambres européennes. Une fois adoptées, elles seront intégrées au code de la route de chaque pays membre.