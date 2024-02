Le permis de conduire intègre désormais votre smartphone

C’est officiel, le permis de conduire passe au virtuel. Le papier rose qui a muté en 2013 au format bancaire se modernise encore un peu plus. Désormais, il n’est plus palpable et intègre directement votre smartphone. Ce nouveau format a déjà été testé dans les départements du Rhône, des Hauts-de-Seine et de l’Eure-et-Loir avant de recevoir le feu vert.

Il est ainsi possible de l’obtenir via l’application France Identité dans l’onglet Portefeuille. Une appli développée par l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) disponible sur Android et iOS. En revanche, il faut déjà posséder sa carte d’identité au format électronique (CNIe) pour en profiter. Impossible de n’obtenir que le permis de conduire seul puisque c’est cette CNIe reste la pièce de référence pour garantir l’authentification.

À noter que si un contrôle routier est effectué en zone blanche (sans connexion internet), ce permis numérique sera tout de même consultable grâce aux smartphones NEO des forces de l’ordre, équipés d’un lecteur de puce NFC.

Bientôt l’assurance et la carte grise

Initialement, la carte verte numérique est prévue pour le 1er avril prochain. Seulement, cette nouvelle dématérialisation ne sera testée qu’à la fin de l’année. Un document fera de même, le certificat d’immatriculation ou carte grise. Il ne restera alors que la vignette de contrôle technique et la Crit’Air en « réel ».