Somnolence au volant : pourquoi on la sent, puis on l’oublie ?

Ouvrir la fenêtre, laisser le vent s’engouffrer dans l’habitacle. De quoi se remettre les idées au frais. Pour tromper le coup de pompe au volant un bon courant d’air vivifiant suffit. En bien non !

Près d’un accident sur cinq (17 %) survenu sur autoroute est lié à la somnolence. Parmi les conducteurs accidentés concernés, une très large majorité des conducteurs avait déjà subi un sérieux coup de pompe en conduisant.

Des signaux vitaux

« 83 % ont ressenti dans l’année un épisode sévère de somnolence au volant et 86 % ont évité de justesse dans l’année un accident lié à cette situation. » rapporte une étude 1 menée par le service universitaire de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux pour la fondation Vinci Autoroutes. Mais aucun des automobilistes n’a tenu compte de ces alertes.

Deux signaux doivent pourtant être considérés comme vitaux. L’épisode de somnolence sévère, souvent marqué par une lutte active contre le sommeil et le presque accident, ce moment de bascule évité de justesse, imposent d'adopter un comportement approprié. Trop souvent encore, les automobilistes sous-estiment et ignorent ces alertes.

Le BOSS du sommeil

Pour aider les conducteurs à évaluer leur propre niveau de risque, les chercheurs bordelais ont développé un système d’évaluation simple, baptisée BOSS (Bordeaux Sleepiness Scale). Composée de quatre questions rapides, cela permet en quelques secondes de savoir si l’on a un comportement à risques. Un score égal ou supérieur à 3 multiplie par trois le risque d’accident ou de presque accident.

Les bons réflexes

Dormir au moins 7 heures la veille, éviter les créneaux horaires critiques (2h-5h du matin, ou 13h-16h), et faire une pause toutes les deux heures. Quelques pas et petits étirements permettent de détendre les tensions corporelles liées à la conduite. N’hésitez pas à dormir. Une micro sieste de 15 minutes, permet d'entrer dans une phase de sommeil lent léger, améliore la concentration et constitue l’un des moyens les plus efficaces pour restaurer la vigilance.

Ce week-end sur les aires de Limours-Janvry (A10) et Saint-Rambert d’Albon (A7). Des espaces sieste, des ateliers de sensibilisation, et l’accès à l’échelle BOSS seront proposés aux vacanciers. Jusqu’au 9 août, douze autres aires du réseau Vinci accueilleront ces dispositifs tous les vendredis et samedis.