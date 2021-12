Départs en vacances : trop de conducteurs fatigués au volant

Pour Noël et le Nouvel An, il y aura du monde sur les routes. Certains s'apprêtent à traverser la France au volant pour rejoindre amis ou famille. Sur ces longs trajets, attention à la fatigue : la somnolence reste une des principales causes de mortalité sur les autoroutes.

Avant les gros départs, Vinci Autoroutes rappelle les résultats d'une étude sur ce sujet réalisée par une équipe de chercheurs des Hospices civils de Lyon et du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon. Des conducteurs ont été interrogés sur différentes aires de l'A7 : au moment de répondre aux questions, 46 % se sentaient somnolents. Et 49 %, soit quasiment un sur deux, ont reconnu avoir eu des moments de somnolence au volant au cours de l'année qui a précédé l'enquête. Logiquement, plus le trajet est long, plus la fatigue est là : plus de deux tiers qui ont fait au moins 400 km se disaient fatigués.

La raison principale ? Pas assez de sommeil la veille du départ. Lors de l'enquête, 57 % des conducteurs ont avoué avoir diminué le temps de sommeil la nuit qui précédait le trajet. Il est vrai que c'est un moment de stress, avec par exemple les bagages à finir. Plus d'un sur quatre avait dormi moins de 5 heures. Conséquence : 76 % des automobilistes qui ont mal dormi sont somnolents au cours de leur trajet.

C'est donc prendre des risques, un conducteur fatigué étant moins vigilant et ayant de moins bons réflexes. Voici quelques conseils simples pour éviter la somnolence au volant :