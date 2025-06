Le Ford Ranger hybride rechargeable est le roi du pétrole

Ford semble vouloir défricher en quelque sorte certains segments. Après le Ford Tourneo hybride rechargeable (cousin du Volkswagen Caddy), voici le Ford Ranger également capable de se brancher pour réduire ses consommations ou rouler quelques kilomètres sans brûler une goutte d’essence.

43 km exactement, selon le cycle d’homologation. Ceci est rendu possible grâce à l’emploi d’une batterie lithium-ion de 11,8 kWh de capacité associée à un électromoteur de 75 kW (soit 102 ch). Côté thermique, il fait appel au bloc quatre cylindres 2.3 EcoBoost. L’ensemble ne développe pas moins de 281 ch et un couple de 697 Nm, le tout transmis aux quatre roues via une boîte automatique à dix rapports.

Ainsi armé, ce Ranger n’aura aucun mal à déplacer 993 kg de charge utile ou un attelage de 3 500 kg. Pour moduler au mieux sa consommation, le client a le choix entre différents modes : Auto EV, EV Now, EV Later ou EV Charge. La transmission dotée d’une boîte de transfert à deux gammes et d’un blocage de différentiel arrière, laisse aussi le choix entre plusieurs modes.

Un Ranger prêt pour le chantier

Forte de sa batterie de traction, le Ranger est capable d’alimenter des appareils électriques comme un vélo électrique de 650 W ou un réfrigérateur de 65 W grâce à un système de 2,3 kW. Mais il peut atteindre 6,9 kW pour des équipements plus lourds. Grâce à deux prises de 15A, il peut alimenter une petite bétonnière (1 500 W), une meuleuse (3 000 W) et des projecteurs (800 W) simultanément.

Le Ford Ranger PHEV est actuellement disponible à la vente selon trois finitions, uniquement en double cabine : 60 648 € TTC (XLT), 68 328 € TTC (Wildtrak) et 74 808 € TTC (Stormtrak). À finition équivalente, il est facturé 4 068 € de plus que le V6 3.0 diesel EcoBlue de 240 ch.