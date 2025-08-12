Le Zeekr 9X, SUV hybride rechargeable aux batteries énormes et à l'autonomie ridicule

On vous a déjà parlé sur Caradisiac du Zeekr 9X, premier véhicule hybride rechargeable de la marque à la vocation « premium » du groupe chinois Geely. Cet énorme SUV de 5,24 mètres de long, large de 2,02 mètres et lourd de plus de trois tonnes possède un moteur essence turbo de 2,0 litres développant 278 chevaux.

Comme le révèlent des documents publiés par le ministre de l’industrie chinois, ce bloc thermique est accompagné de trois moteurs électriques pour développer 1 400 chevaux en puissance cumulée. De quoi permettre au véhicule d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes malgré sa masse pachydermique et le constructeur précise qu’il n’a besoin que de deux dixièmes de plus pour réaliser cet exercice lorsque les batteries sont déchargées.

Les plus grosses batteries du monde

Ce Zeekr 9X possède justement des batteries d’une capacité de 70 kWh (55 kWh en version de base). Il s’agit tout simplement d’un record absolu de capacité sur un modèle hybride rechargeable, très au-dessus des 39,6 kWh du Lynk & Co 08 récemment essayé sur Caradisiac.

Malgré cette capacité digne d’un gros SUV 100% électrique, le Zeekr 9X revendique une autonomie maximale en conduite électrique assez décevante : 302 km d’après le cycle CLTC chinois connu pour être encore plus optimiste que notre WLTP européen, équivalent à environ 250 km selon cette dernière norme.

Une efficience ridicule ?

Une autonomie aussi basse sur un modèle équipé de si grosses batteries, ce serait ainsi révélateur d’une efficience absolument catastrophique. Le Yangwang U8, un autre énorme SUV hybride rechargeable possédant des batteries de 49 kWh et qui fait office de rival, se contente lui aussi de 180 km (CLTC). Ces engins ne sont clairement pas les rois des économies d’énergie. En la matière, ils jouent plutôt dans la cour du Hummer EV américain…