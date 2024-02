Yangwang U8 : monstre insubmersible chinois - En direct du Salon de Genève 2024

Ils étaient suiveurs, ils sont désormais à la pointe des technologies, proposant parfois ce qu'aucun constructeur européen n'est capable de proposer.

Et c'est le cas du Yangwang U8. Un SUV monstrueux, ressemblant sous certains angles, à la fois en gabarit et esthétiquement, au Land Rover Defender. Mais si l'Anglais garde une technologie de thermique, le U8 est lui un électrique à prolongateur d'autonomie, comme feue la BMW i3 Rex ou l'Opel Ampera.

Mais pas n'importe lequel. Son gabarit hors norme (5,32 m de long, 2,05 m de large et 1,93 m de haut) et son poids camionnesque de 3,46 tonnes à vide impose une grosse cavalerie pour le mouvoir. Soit, Byd, enfin Yangwang lui offre les services de 4 moteurs électriques en tout, chacun développant 299 ch, pour une puissance cumulée de 1 196 ch, et un couple de 1 280 Nm !

Du coup, l'ensemble s'affranchit de son poids, pour abattre le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, et atteindre 200 km/h en pointe. Une brique supercar en somme.

Et la batterie dans tout ça ? Sachant que nous avons affaire à un VE à prolongateur d'autonomie, elle n'est même pas si énorme. Seulement 49 kWh de capacité, ce qui permet une automomie en tout électrique de 180 km seulement (selon le cycle chinois, plus favorable). Mais elle se recharge en roulant, grâce à un moteur thermique 4 cylindres qui brûlera les 75 litres de sans-plomb contenus dans le réservoir. Grâce à lui, le constructeur annonce 1 000 km d'autonomie sans devoir refaire le plein et recharger la batterie, qui accepte 110 kw de puissance de charge en courant continu sur borne rapide. de quoi passer de 30 à 80 % en 18 minutes selon Yangwang.

Côté châssis, la bête n'est pas en reste : suspensions à hauteur variable sur 15 cm, possibilité de tourner "sur place" grâce à la vectorisation de la puissance et du couple sur les quatres roues (merci les 4 moteurs). Elles peuvent donc tourner en sens inverse et faire tourner les 5,32 m sur place, comme le ferait un char d'assaut. Et le diamètre de braquage est étonnamment court (11,5 m contre 12,1 m pour un Tesla Model Y de 4,75 m). De plus, trente modes de conduite sont disponibles, dont 15 pour le Off-Road !

Mais plus étonnant encore, le U8 est capable de flotter et de naviguer, à la vitesse respectable de... 3 km/h. Une fonction d'urgence, qui permet de se sortir du mauvais pas d'une crue subite ou d'un aléa climatique extrême. Problème, c'est comme quand les airbags se sont déclenchés, il faudra ensuite renvoyer le véhicule à l'usine pour un contrôle total...

Le U8 possède aussi pléthore de capteurs de conduite, et trois LIDAR, lui permettant une conduite autonome de niveau 3 (a priori), mais on sait qu'en France, seul le niveau 2 est pour le moment autorisé.

Un habitacle luxueux

Dans l'habitacle, on découvre une ambiance chaleureuse, tendue de cuir camel (un gris est possible), et une qualité de réalisation qui est conforme au statut haut de gamme revendiqué par BYD pour sa nouvelle marque. Les assemblages sont rigoureux, et les matériaux très bien choisis. Pas une seule surface n'est dure, même en partie basse.

Le U8 fait également le plein de technologies, avec 3 écrans numériques, un de 12,8 pouces pour le multimédia, et deux de 23 pouces pour les conducteurs et passagers. En plus de cela, un affichage tête haute projette sur le pare-brise de nombreuses informations, dont de la réalité augmenté pour la navigation, sur une surface de 70 pouces.

On trouve aussi 3 chargeurs par induction pour les smartphones, une sellerie cuir chauffante, ventilée et massante, et un emplacement qui peut servir soit de congélateur (jusqu'à - 6 degrés) soit au contraire à garder au chaud les équivalent chinois du Big Mac. Les écrans aux places arrière et le toit ouvrant panoramique sont aussi de la partie.

Par contre, malgré le gabarit maousse, seulement 5 places à l'intérieur, et un coffre dont le volume oscille de 1 031 à 2050 litres.

Terminons par un mot sur l'esthétique. Bien sûr, difficile de ne pas y voir des accents du Defender en châssis long. Mais la face avant est tout de même différente, avec une signature lumineuse qui serpente entre la carrosserie et la calandre qui de loin, pourrait faire penser à Rolls. Les jantes de 20 à 22 pouces trouvent place dans des passages de roues surlignés de plastique noir laqué, tandis qu'à l'arrière Les gros feux à LED en imposent, la grosse roue de secours sur la porte de coffre aussi, et elle est de série.

Côté tarif, impossible de connaître les prix qui seront pratiqués (éventuellement) en France. Mais en Chine, ce U8 est disponible contre l'équivalent de 143 000 €. Pas donné à tout le monde donc. Car pour le coup, c'est bien plus cher qu'un grand Defender !

L'instant Caradisiac : truc de dingue !

Bon, hors considération que c'est un véhicule chinois, qu'on "n'aurait" pas le droit d'en dire du bien pour préserver notre industrie, bah... quand même ! Ce U8 est un sacré véhicule. Ses capactités sont hors normes. Pouvoir tourner sur place, flotter, accélerer de 0 à 100 en 3,6 secondes malgré 3,5 tonnes... C'est un truc de dingue, en fait.