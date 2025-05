Yangwang : Caradisiac à la rencontre de ces voitures chinoises qui dansent, sautent et nagent !

Elles s'appellent Yangwang U7, U8 et U9. Et impossible de les confondre : la première est une grande berline de plus de 5 mètres de long, la deuxième un gros SUV hybride rechargeable, et la troisième une supercar électrique de 1 000 ch. Esthétiquement, rien de bien révolutionnaire : les coups de crayons sont homogènes, mais piqués à droite et à gauche.

A priori, rien d'épatant, donc. Sauf que les traitements intérieurs de ces modèles luxueux du groupe BYD sont remarquables. Et surtout, les ingénieurs leur ont donné des pouvoirs magiques. En particulier aux deux dernières, puisque l'U8 flotte, alors que l'U9 saute et danse. Nous avons même pu assister à quelques démonstrations lors de notre visite au Salon de Shanghai en avril dernier, comme en témoigne cette courte vidéo ci-dessous, notamment naviguer à bord du SUV.

Une expérience inoubliable, d'autant que le véhicule, doté d'une lourde mécanique hybride rechargeable, pèse quasiment 3,5 tonnes : assis sur la banquette arrière, nous voyons l'U8 plonger (délicatement) son capot dans la rivière, puis se diriger à l'aide de sa direction et de ses roues, entraînées par quatre moteurs électriques, pour une boucle d'une petite dizaine de minutes à 1,6 nœud (3 km/h) maxi. On peut alors ouvrir les vitres latérales et toucher l'eau, alors que l'habitacle reste parfaitement sec. Bluffant, même si la marque recommande de ne pas naviguer plus de trente minutes d'une traite, et une révision rapidement pour vérifier que tout va bien.

Inutile ? Sans doute, du moins pour ceux qui n'ont jamais vécu d'inondation. Reste que des millions d'internautes ont vu ces images (pas les nôtres, restons modestes !), en particulier les jeunes générations ou les novices en quête de séquences insolites, donc les acheteurs de demain. Quoi qu'il en soit, le spectacle donné par les Chinois est surprenant en ces temps de morosité ambiante où des marques historiques paient par des scandales en tout genre (triche, fiabilité) leur manque d'audace et les incessants virages politiques.

Inquiétant ? On vous laisse en débattre, mais on ne vous cache pas que la démarche anime quelques discussions de notre côté : quand les candides se laissent impressionner, les purs et durs rétorquent que la passion automobile n'y est pas…