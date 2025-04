Salon de Shanghai 2025 : nos coups de cœur

BAIC BJ40

Notre premier coup de cœur nous vient du constructeur local BAIC qui produit des 4x4 néo-rétro fortement inspirés des Toyota Land Cruiser d’antan au point, d’ailleurs, de s’approprier les appellations BJ. Culotté, voire inacceptable pour beaucoup, mais l’idée d’un Toy aux dimensions plus raisonnables nous séduit, le modèle BJ40-C mesurant « seulement » 4,65 m de long. Mais difficile de l’imaginer un jour chez nous, sachant qu’il fait confiance à un quatre cylindres turbo essence aux rejets de CO2 importants.

iCar V23

Plus « écolo », l’iCar V23 100 % électrique se veut plus rétro encore avec quelques rondeurs au niveau des ailes et des phares, et des jantes blanches imitant les modèles en acier de ses aïeuls. À l’arrière, il intègre une porte à ouverture latérale dotée d'un compartiment externe pour les outils, clin d’œil aux roues de secours suspendues. Très compact avec 4,22 m de long, le V23 propose deux versions : une propulsion à moteur unique de 136 ch et une autonomie de 401 km (homologation chinoise CLTC), et une bimoteur 4x4 de 211 ch garantissant 100 km de plus grâce à une batterie plus performante.

Ora Ballerine

Moins haute sur patte, la Ora Ballerine a tout autant attiré notre attention avec son style de copie de Beetle assumé et sa carrosserie 5 portes. Manifestement, le sexisme reste en vogue en Chine, la marque indiquant une « voiture réservée aux femmes ». À en croire le discours marketing, « le dossier de l’assise, basé sur l’ergonomie féminine, est conçu pour s’adapter à la position assise des femmes, tandis que l'ajustement du volant a été adapté à la distance entre les épaules et les paumes de leurs mains. ». 100 % électrique, la Ballerine propose 171 ch, 299 ch ou 544 ch. Selon la taille de la batterie (49,93 ou 60,5 kWh), l’autonomie serait comprise entre 400 et 500 kilomètres.

Nissan Frontier Pro

Au côté d’une berline électrique N7 à l’aéro remarquable mais au design fade, Nissan présente un nouveau pick-up Frontier Pro, au look audacieux, avec notamment des optiques à LED originaux et des emblèmes illuminés. Équipé d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable, ce modèle d’environ 5,20 m de long développé en collaboration avec le Chinois Dongfeng, développe jusqu’à 402 ch et promet plus de 130 km en électrique.

Ford Mondeo

La Mondeo n’est pas morte partout. Et comme pour conjurer le sort, c’est sans doute l’une des berlines les moins banales du salon. Ici, le style n’est pas dicté seulement par l’aérodynamique (notez les poignées escamotables), mais aussi par quelques plis bien vus en haut des ailes et sur le capot. En sus, le regard est agressif à souhait. Si les mécaniques essence turbo 1.5 et 2.0 sont annoncées hybrides, difficile d’imaginer cette voiture investir notre marché.

Volkswagen ID. Aura

Bien qu’encore à l’état de concept, la familiale ID. Aura de Volkswagen tranche avec les aspects lisses des modèles chinois, grâce notamment à des ailes galbées, et à des coups de crayon très marqués sur les flancs. Les lignes sont, de surcroît, particulièrement équilibrées, et dynamiques avec des porte-à-faux réduits. Une berline que l’on verrait bien rejoindre l’ID.7 dans les concessions européennes.

BMW Skytop

Présenté au concours d’élégance de la villa d’Este en 2024, le concept Skytop de BMW témoigne du savoir-faire des designers européens, dans ce cas Adrian Van Hooydonk. À notre humble avis, ce roadster à toit amovible s’inscrit dans la lignée des 507 et Z8. Même s’il adopte des yeux plissés inhabituels, on reconnaît le style munichois, d'autant que les fameux haricots demeurent. Pour rappel, la mécanique est reprise de la M5 puisqu’il s’agit d’un V8 4.4 biturbo de 625 ch.

Nio Firefly

Citadine électrique de 4 m de long, la Nio Firefly affiche un design inspiré rappelant la craquante Honda e, aujourd’hui disparue sur notre marché. De quoi donner un peu de fil à retordre à la Renault 5 E-tech si elle atteint notre marché, ce qui est envisageable. Hélas, il faudra se contenter d’une autonomie réduite, la batterie LFP de 41,2 kWh promettant seulement 330 km sur le cycle mixte WLTP.

Smart #5 Brabus

Récemment présenté en statique, le SUV familial Smart #5 a fait l’honneur de sa présence à Shanghai, dans sa tonitruante version Brabus SVP. Non seulement le look est sportif, avec notamment des jantes de 21’’, mais la fiche technique épate avec 646 ch délivrés aux quatre roues qui permettent un 0 à 100 km/h en 3s8. Si la batterie offre une belle capacité de 100 kWh, la surface frontale importante et la résistance au roulement conséquente des Michelin Pilot Sport EV en 255 mm de large limitent l’autonomie à 540 km en cycle mixte WLTP. En revanche, l’architecture 800 Volts permet de charger jusqu’à 400 kW en courant continu, pour repasser de 10 à 80 % en 18 mn. Intéressant !