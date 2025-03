Avec ce nouveau #5, jamais une Smart n’aura été aussi grande

Le temps des Smart pensées pour la ville est bel et bien révolu. Depuis que la marque a intégré en 2020 une joint-venture entre Mercedes et Geely, les modèles ont pris de l’ampleur et jouent dans le segment en vogue, celui des SUV, tout en ayant fait une croix sur les moteurs thermiques.

Pour ceux qui auraient encore des doutes, le dernier-né devrait définitivement les convaincre. Ce Smart #5 culmine à 4,69 m de long avec un empattement généreux de 2,90 m. De par son gabarit, il joue dans la cour des BMW iX3 (4,73 m) dont la seconde génération débarquera dans le courant de l’année, Mercedes EQB (4,68 m), Audi Q4 e-tron (4,59 m) et bien sûr le Tesla Model Y (4,79 m) qui vient de profiter d’un rafraîchissement. Les Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6 sont également dans le viseur.

Esthétiquement, le #5 reprend tous les codes du SUV avec un capot plat, une partie avant verticale et dénuée de calandre, des arches de roues prononcées et un arrière abrupt. L’ensemble est massif, mais ses galbes apportent une certaine douceur. On remarque que les signatures lumineuses s’écartent de l’esprit des #1 et #3 puisque les bandeaux sont discontinus.

Techniquement, le Smart #5 n’a d’autre choix que d’adopter ce qui se fait de mieux en la matière. Ainsi, il dispose au choix de deux accumulateurs, un premier de 74,4 kWh de capacité nette (lithium-fer-phosphate) et un second de 94 kWh (nickel-manganèse-cobalt). Une valeur record dans la catégorie, doublée par une architecture de 800 volts.

Une puissance de recharge supérieure au réseau

Ce Smart #5 est capable de parcourir officiellement entre 465 et 590 km en une seule charge. Des valeurs dans le haut du panier puisque seul le Model Y revendique 10 km supplémentaires. Surtout, la grande batterie accepte jusqu’à 400 kW de puissance de charge, lui permettant de passer 10 à 80 % en seulement 18 minutes, à condition que les conditions soient optimales, et de trouver une borne capable de délivrer une telle puissance. La pile la plus petite se contente de 150 kW, avec une attente logiquement plus longue, de l’ordre de 30 minutes.

De tels accumulateurs ont une incidence loin d’être négligeable sur le poids, qui varie de 2 200 à 2 345 kg. Toutefois, le Smart #5 peut compter sur des électromoteurs solides puisque l’entrée de gamme revendique 250 kW (soit 340 ch), une mécanique uniquement associée à petite batterie et qui promet un 0 à 100 km/h abattu en 6,9 secondes. Le deuxième, animant également que les roues arrière, développe 267 kW (soit 363 ch) pour un couple équivalent de 373 Nm.

Avec l’appui d’un second moteur sur le train avant, le #5 devient un 4x4 culminant à 432 kW (soit 587 ch) et catapultant l’engin à 100 km/h en 4,9 secondes.

Une planche d’écrans

Smart a mis le paquet pour l’intérieur de son dernier-né, que ce soit pour l’éclairage d’ambiance ou au niveau des écrans. Ainsi, le conducteur profitera d’un combiné d’instrumentation de 10,25 pouces, doublé d’un affichage tête haute de 25,6 pouces et de deux écrans de 13 pouces, le dernier étant dédié au passager. Les occupants peuvent aussi compter sur l’assistant vocal assisté par l’intelligence artificielle ou encore le streaming vidéo pour faire passer le temps. Les mélomanes apprécieront le système audio Sennheiser de vingt haut-parleurs et 1 190 watts.

On note que Smart a fait des efforts de finition puisque le niveau est au-dessus d’une #3. Les matériaux employés, notamment au niveau des contre-portes, sont de qualité. Les rangements sont suffisamment accueillants et deux emplacements de recharge par induction pour smartphone trônent en bonne place.

C’est toutefois à l’arrière que l’on est le mieux installé. Grâce à l’empattement record, les passagers ne manquent pas d’aisance, sans devoir voyager léger. En plus du frunk (72 litres en 4x2 et 47 litres en 4x4), le #5 dispose d’un grand coffre de 530 litres, cubant jusqu’à 1 530 litres une fois la banquette rabattue. Si le volume disponible est correct, les formes un peu tortueuses n’aideront pas en profiter pleinement ou placer les objets comme on le souhaitera.

Grâce à son autonomie et ses capacités de charge, avec la grande batterie, le Smart #5 se donne les moyens d’inquiéter la concurrence. D’autant que ses tarifs sont plutôt bien placés, de 46 600 à 57 600 €, même s’il ne profitera pas du bonus écologique. Les commandes s’ouvrent en juin pour des livraisons prévues dès l’été 2025.

Prix et principaux équipement du Smart #5