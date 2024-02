Scoop – BMW iX3 : essais grand froid

À l’occasion du Salon de Munich l’an dernier, Bmw a dévoilé un concept-car « Vision Neue Klasse » qui était équipé de la nouvelle plateforme électrique qui va être déployée sur de nouveaux modèles électriques dont le BMW iX3 qui arrivera en 2025. La même année on devrait découvrir également la BMW i3, une BMW Série 3 électrique qui reprendra cette nouvelle plateforme.

Afin d’être le plus performant possible, le futur Bmw Ix3 dispose d’une plateforme électrique qui adopte une architecture 800 volts. Cela lui permettra selon le constructeur de récupérer, sur une borne charge rapide, une autonomie de 300 km en 10 minutes seulement. Parallèlement à l’arrivée de cette base technique évoluée, BMW travaille sur la baisse de la perte énergétique des moteurs électriques, sur une diminution de la résistance au roulement des pneumatiques, sur l’aérodynamique des modèles, etc. Ainsi, le futur BMW iX3 devrait afficher des lignes plus douces et une hauteur limitée afin de diminuer la prise au vent.

La batterie de ce nouveau modèle fait aussi l’objet de toutes les attentions de la part du bureau d’études et au moment du Salon de Munich, le constructeur a indiqué que cet équipement était constitué de cellules cylindriques d’une densité supérieure de 20 % aux cellules précédemment employées par BMW. Le futur BMW iX3 devrait également faire le plein d’aides à la conduite pour atteindre une conduite autonome de niveau 3 et il devrait disposer d’un contenu très technologique en ce qui concerne son mobilier intérieur, le concept-car « Vision Neue Klasse » présentait à habitacle très épuré sans commandes physiques, il n’est pas sûr que le prochain BMW iX3 de série affiche une telle modernité.