Salon de Munich 2023 - BMW Vision Neue Klasse : l'avenir dans le rétro ! (Présentation vidéo)

Les amateurs de la marque en connaissent l'histoire : chez BMW, la Neue Klasse fait référence à une familiale apparue dans les années 1960 et chargée de combler le trou entre des modèles citadins (600, 700, Isetta) et haut de gamme (501, 502, 503). Si elle ne portait pas officiellement ce nom, cette berline à quatre portes dotée de moteurs de 1500 à 2000 cm3 (ensuite décliné en coupé) marquait l'entrée de la firme dans une nouvelle ère, tant en termes de modernité que de conception.

L'appellation se veut donc hautement symbolique. Car cet inédit concept préfigure une petite sœur de la familiale électrique i4 (4,69 m de long au lieu de 4,78 m) et annonce une véritable révolution. Ici, il ne s'agit pas de reprendre les recettes qui ont fait le succès des berlines de la marque et de les appliquer à l'électrique, mais de repartir d'une feuille blanche et de repenser toutes les étapes de création, l'objectif étant de réduire les coûts de production mais également le poids des autos, le tout en utilisant un maximum de matériaux recyclés, jusqu'à 100 % dans un monde parfait.

Ne cherchez donc pas des plis de carrosserie torturés ni d'enjoliveurs à tout-va : les contours de vitres ne sont plus les bienvenus, de même que les emblèmes en plastique au bout du capot et sur la malle : ces derniers sont directement embossés (un casse-tête pour les carrossiers ?). Par ailleurs, fini les ailerons arrière, les feux étant placés et dessinés de manière à les remplacer, ainsi que les poignées de portes, la commande d'ouverture devenant tactile. De même, les optiques avant sont directement intégrés à la calandre. Enfin, tout le câblage à bord est simplifié et raccourci. Ainsi, BMW espère réduire drastiquement le nombre d'éléments.

Si dans sa conception, cette Vision Neue Klasse se veut tournée vers l'avenir, son design se révèle délicieusement rétro avec un profil tricorps typique des années 1980, mais rappelant davantage les Alfa Romeo 75, voire les Maserati Quattroporte de quatrième génération, que les Série 3 E30. L'intérieur, quant à lui, pioche davantage dans les années 1970 avec quatre fauteuils enveloppants en velours moutarde que les nostalgiques rêveraient de retrouver en série, avec toutefois quelques réglages au niveau des dossiers, si possible…

Pas de tube cathodique pour l'écran central, rassurez-vous : celui-ci se fait ultra-fin et moderne (même s'il reste rétroéclairé), sachant qu'il sera chargé de commander quasiment toutes les fonctions du véhicule pour, une nouvelle fois, limiter le nombre de pièces. Il sera complété par une grande dalle numérique sous le pare-brise affichant toutes les informations de conduite tels que le tachymètre, l'autonomie, le niveau de batterie ou le fléchage de la navigation, ainsi que celles du système multimédia et que l'on pilotera via la branche droite d'un volant, celle de gauche étant dédiée aux assistances à la conduite.

D'ici le lancement du modèle définitif à l'horizon 2025, BMW travaillera sur l'efficience et annonce d'ores et déjà une baisse de consommation d'électricité de 20 % par rapport à l'i4, et même de 25 % pour la future déclinaison SUV, par rapport à l'actuel iX3. Pour y parvenir, la marque se concentrera non seulement sur la réduction des masses mais aussi sur l'aérodynamisme, les pertes liées au système électrique, aux diverses frictions (système de freinage, roulements, pneus) et au chauffage (avec une pompe à chaleur idéalement gérée promettant une économie d'énergie de 40 % en hiver).

Joueuse de batterie…

Côté batterie, la firme bavaroise annonce une amélioration de la densité énergétique de 20 % minimum par rapport aux piles actuelles (sans pour autant nous en communiquer les capacités), tandis que le passage à 800 Volts (comme chez Porsche, Audi, Kia ou Hyundai) permettrait des recharges en courant continu plus courtes avec, dans le meilleur des cas, la récupération de 300 km d'autonomie en 10 minutes.

Un ensemble de progrès qui permettrait de voyager plus sereinement, avec des autonomies pouvant atteindre voire dépasser 450 km sur autoroute.

Des perspectives réjouissantes donc, pour les amateurs de BMW en attente d'un véhicule électrique au meilleur niveau. Reste à savoir si le modèle définitif sera aussi efficient qu'espéré… En attendant, il sera toujours possible d'admirer le concept au salon de Munich, du 5 au 10 septembre prochain.