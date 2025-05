La Peugeot 508 s'en va et le Renault Austral se refait une beauté

Peugeot 508, grande berline partie trop tôt

C'est fini, la dernière berline du lion a rendu l'âme, après avoir longtemps combattu le désamour dont elle souffrait en réalité depuis sa naissance, en 2018. La Peugeot 508 ne sort plus des chaînes depuis le 12 mai de cette année, pour d'évidentes raisons de manque de succès. Reste une question après ce flop : comment, en 2018, le Lion a-t-il pu commercialiser une berline généraliste, à l'époque, ou déjà, les SUV compacts avaient définitivement séduit les acheteurs ? D'autant que, dans ses propres rangs, le 3008 cartonnait depuis deux ans déjà auprès de la cible visée : celles des familles et des entreprises.

Renault Austral restylé : plus chic et plus cher

Son ancienne face avant disparaît, tout comme deux de ses motorisations. Avec ce restylage de mi-carrière, le losange mise sur des changements esthétiques spectaculaires pour donner à son Austral, que Manuel Caillot s'est dépêché d'aller essayer, les moyens d'affronter son principal adversaire : le Peugeot 3008. Ce dernier, après des débuts difficiles, semble avoir trouvé son rythme de croisière. Alors, Renault adapte sa stratégie. Mécaniquement, la marque simplifie son offre, avec un seul moteur au programme : le full hybride 1.2 E-Tech 200 ch. Une motorisation haut de gamme qui explique un tarif devenu haut de gamme lui aussi.

Fiat Seicento sporting : une bouffée de légèreté dans un monde de SUV

Le plaisir pas cher, c'est ce que nous propose Stéphane Schlesinger. Et sur cette rubrique hebdomadaire il fait souffler cette semaine un air printanier et joueur en évoquant la Fiat Seicento Sporting. Malgré son moteur de 54ch seulement, ses suspensions affermies et sa boîte courte, la rendent attachante à conduire. D'autant qu'elle ne consomme que 6,5 l / 100 km et que ses tarifs démarrent à 1 500 euros. Les SUV peuvent toujours tenter de s'aligner, ils ne gagneront que grâce à leur habitabilité.

Smart #5, l'électrique qui rassure

Une autonomie satisfaisante, un temps de recharge qui l'est tout autant et des tarifs alléchants. Que demande le peuple, ou plutôt les clients, de plus ? Un coffre un peu plus grand et un poids moins élevé. Pour le reste, le nouveau SUV compact Smart #5 coche toutes les cases, selon Alexandre Bataille qui était à son volant cette semaine. Une nouvelle auto qui vient directement concurrencer les stars du genre, de la Tesla Model Y au Peugeot e-5008, et s'en donne les moyens.

