Le Peugeot e-5008 peut-il devenir le meilleur SUV 7 places électriques du marché ?

EN BREF SUV familial Versions électriques et hybrides rechargeables inédites À partir de 40 490 € en thermique À partir de 46 990 € en électrique

Apparu en 2009, le 5008 s’est imposé comme l’un des SUV familiaux préférés des Français. Il a été tout d’abord monospace sur la première génération, puis s’est transformé en SUV lors du 2ᵉ opus. Même si les ventes de ce dernier n’ont pas égalé celle du Peugeot 3008 de 2ᵉ génération, le 5008 a clairement bénéficié du succès de ce dernier. Mais, aujourd’hui, c’est une nouvelle ère qui commence avec le troisième du nom.

Sans surprise, le lien de parenté avec le nouveau 3008 est évident. Ainsi, toute la partie avant est strictement identique. On retrouve donc la face avant si caractéristique du 3008 avec sa large calandre, qui s’étend sur toute la largeur de l’auto avec en son centre le nouveau logo de la marque entouré des feux de jour en forme de griffe.

Une poupe spécifique

Les principales nouveautés résident logiquement à l’arrière avec une chute de pavillon nettement moins inclinée que sur le 3008, afin de garantir une meilleure habitabilité aux occupants du 3ᵉ rang. En effet, comme c’était le cas de la précédente génération, le 5008 peut accueillir jusqu’à sept passagers. Visuellement, cette philosophie différente se concrétise en particulier par des feux reliés par un bandeau noir implanté sur un hayon toujours aussi vertical. La dernière particularité réside dans l’apparition d’une pièce en forme de crosse au niveau de la custode arrière.

Plus grand et uniquement disponible en 7 places

L’autre grand changement par rapport au 3008 porte bien évidemment sur les dimensions largement plus imposantes. Le nouveau 5008 mesure désormais 4,79 m de long, soit 15 cm de plus que l’ancien et surtout 25 cm supplémentaires par rapport au 3008. Une sacrée différente qui a pour but de pouvoir transporter jusqu’à 7 passagers grâce à l’introduction d’une 3ᵉ rangée de sièges. Il faut toutefois noter que pour l’instant, ce 5008 ne sera pas disponible en 5 places contrairement à l’ancien.

Au 2ᵉ rang, les occupants profiteront d’une bonne habitabilité, notamment en ce qui concerne l’espace aux jambes, mais aussi la garde au toit. Par rapport au précédent, le 5008 troque ses trois sièges arrière indépendants au profit d'une banquette 2/3 - 1/3. Cette dernière est coulissante sur 15 cm et dispose de dossiers 40/20/40 inclinables. En revanche, les tablettes aviation disparaissent et il faudra composer avec une place centrale d’une largeur réduite.

Le confort du 3ᵉ rang s’améliore puisque ce ne sont plus des strapontins, mais de vrais sièges. En avançant la banquette au maximum, vous pourrez loger des adultes mesurant 1,80 m sur chaque rangée, mais il faudra composer avec un espace aux jambes contraint. Les sièges 6 et 7 serviront plus pour du dépannage ou alors pour transporter des enfants. À noter toutefois que l’accès est facilité par les sièges de second rang qui s’avancent automatiquement en utilisant un bouton situé sur le haut du dossier.

Le coffre offre pour une part une bonne contenance avec une capacité variant entre 259 dm3 selon la norme VDA en 7 places, ce qui est bien, 748 dm3 en 5 places et 1 815 dm3 tout rabattu. Dans cette configuration, le plancher est presque plat. Il faut noter la présence d’un sous-coffre et d’un tiroir sous les sièges arrière de 80 litres, bien pratique pour ranger les câbles, par exemple.

Comme on pouvait s’y attendre, la planche de bord reste similaire à celle du 3008. Sur les versions hautes, comme c’est le cas aujourd’hui, le conducteur a face à lui une double dalle numérique de 21 pouces légèrement courbée. Elle surplombe un petit volant et côtoie un autre écran regroupant 10 raccourcis numériques dénommés i-Toogle. Très moderne dans sa conception, cette organisation donne l’impression au conducteur d’être enveloppé en raison d’une console centrale massive. La qualité est globalement bonne, mais irrégulière avec des plastiques durs sur les parties basses.