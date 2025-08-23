Une Citroën C3 pas si hybride que cela et une Dacia Sandero loin devant

La Dacia Sandero survole le marché

On n'en attendait pas moins, mais lorsque les chiffres de ventes des sept premiers mois de l'année sont tombés, on s'est néanmoins étonné. Comment une auto qui semble aujourd'hui atteinte par la limite d'âge parvient-elle à surfer ainsi sur le marché européen ? La Dacia Sandero s'est en effet vendue à 152 580 exemplaires depuis le début de l'année, soit près de 15 000 unités de plus que l'autre citadine du groupe : la Renault Clio. Si c'est une bonne nouvelle pour la marque roumaine, est-ce une aussi bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat en Europe ?

Citroën C3 hybride, vous avez dit hybride ?

La nouvelle citadine des Chevrons débarque avec une motorisation hybride et Alan Froli, qui l'a testé cette semaine, la juge plutôt homogène, surtout sur les routes secondaires. Pour autant, la Citroën C3 ainsi parée ne saurait rivaliser avec une véritable motorisation hybride. Reste une auto confortable aux prix serrés et aux performances correctes destinée à ceux qui n'ont pas peur des mauvaises réputations.

Ford Puma Gen-e vs Peugeot e-2008 : la guerre des félins électriques

À ma gauche, la Française sûre d'elle et à ma droite l'Américaine challenger. Qui va l'emporter dans ce comparatif mené par Olivier Pagès ? Entre les deux petits SUV urbains électriques son cœur a balancé vers la Ford Puma Gen-e. Ses tarifs sont plus légers et son agilité est supérieure à la Peugeot e-2008. La jeunesse de la première écraserait-elle l'âge mûr de la seconde ?

À l'approche de Genève, Opel affûte son concept car

Quelques semaines avant de le présenter au public à l'occasion du prochain salon de Munich, Opel dévoile son concept car GSE Gran Turismo. Si la bête et ses 800 ch produits par deux moteurs électriques n'a aucune chance d'être fabriquée un jour en série, elle se console en apparaissant sur les consoles dès l'automne prochain. Car cet exercice de style se retrouvera dans le jeu Gran Turismo comme son nom l'indique.

