Pourquoi est-il interdit de doubler les déneigeuses sur l’autoroute lorsqu’elles sont en service ?

L’année 2026 ne démarre décidément pas de la plus simples des façons pour les automobilistes français. Le grand froid s’est installé dans le pays depuis le début de la semaine et avec lui son lot de perturbations de la circulation un peu partout en France.

En région parisienne, par exemple, les records de bouchons se succèdent depuis lundi et il est fortement conseillé d’éviter de prendre la voiture pour ceux qui peuvent utiliser d’autres moyens de locomotion ou annuler leurs trajets. Si ce n’est pas le cas, il faudra affronter des conditions de roulage difficiles jusqu’à la fin de la semaine avec, en plus de grosses rafales de vent, de possibles nouvelles chutes de neige dans des régions comme les Hauts-de-France ou le Grand Est.

Que faut-il faire lorsqu’on arrive derrière une déneigeuse ?

Déjà très actives depuis lundi pour maintenir les autoroutes en état, les déneigeuses n’ont donc probablement pas fini de travailler. Et il faut rappeler, à cette occasion, qu’il est rigoureusement interdit de les doubler lorsqu’elles sont en service sur l’autoroute.

L’article Article R414-17 du code de la route l’écrit noir sur blanc : « Le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule ».

Vous risquez même une suspension de permis !

Le même article précise aussi que ceux qui commentent cette infraction s’exposent à une amende de 135 euros. Et les conséquences peuvent même aller beaucoup plus loin que ça : « Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle », est-il écrit.

Mais pourquoi cette interdiction, au fait ? Tout simplement parce que le simple fait de prendre de la vitesse et changer de direction pour se décaler sur une autre voie, supposément blanche car non traitée par la déneigeuse, constitue un risque pour le contrôle du véhicule. Le fait de devoir rester derrière une déneigeuse sur l’autoroute est très contraignant puisque ces dernières n’excèdent généralement pas la vitesse de 50 km/h lorsqu’elles sont en service. Rappelons aussi qu’elles projettent du sel derrière leurs roues, ce qui peut endommager la carrosserie de votre véhicule si vous les suivez de trop près.

Rappelons aussi que d’après le même article de loi, « le dépassement ou le changement de file est interdit à tout conducteur d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou à tout conducteur d’un ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres » lorsqu’au moins une voie est recouverte de neige ou de verglas même en l’absence de déneigeuse. En revanche dans ces conditions et en l’absence de déneigeuse, les véhicules de moins de 3,5 tonnes ont le droit de doubler. A condition, évidemment, de rester prudent.