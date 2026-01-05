Routes bloquées et nouvelles interdictions en Île-de-France et en Normandie : pourquoi circuler en voiture devient un défi critique, voire impossible, dès ce lundi ?

Circuler en Île-de-France va devenir de plus en plus compliqué et dangereux dans les heures à venir : « Météo France annonce sur l’Île-de-France un passage en vigilance Orange Neige et Verglas lundi 5 janvier 2026. Des chutes de neige faibles, mais continues sont prévues sur l’ensemble de la région à partir du début d’après-midi. De fortes gelées sont attendues dans la nuit et favoriseront le regel de la neige. »

Clairement, il ne fait pas bon prendre sa voiture et ceci n’est qu’un début. Au total, l’Île-de-France affiche 744 km de bouchons, un record ! Le précédent date du 6 février 2018 lors d’un épisode neigeux avec 739 km.

Le niveau 3 prévu par le préfet de Police précise alors que la limitation de la vitesse à 80 km/h est généralisée dans toute la région jusqu’à mardi 6 janvier à 10h00. De plus, les véhicules de plus de 3,5 tonnes de transport de marchandises et de matières dangereuses sont interdits de circulation sur l’ensemble du réseau de l’Île-de-France. Pour tous les autres véhicules de plus de 3,5 tonnes, il est interdit de dépasser sur les axes structurants.

La préfecture du Calvados met aussi en garde les automobilistes avec également une Vigilance Orange à partir de ce lundi à minuit. Il est attendu entre 3 et 5 cm de neige, voire jusqu’à 10 cm localement sur les premières hauteurs. Si la neige concerne principalement le Pays d’Auge et le bocage virois, du verglas et des pluies verglaçantes sont attendues sur tout le Calvados. À noter que la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes est réglementée en Normandie.

Si vous n’avez d’autres choix que de prendre votre véhicule, renseignez-vous au préalable sur les différents sites à disposition (Bison-Futé, Sytadin, Météo France ou encore le site de la Préfecture de Police). Prévoir également des vêtements chauds ainsi que l’eau et de la nourriture au cas où vous resteriez bloqué plusieurs heures.

Adapter votre conduite

Face à de tels événements, il est impératif d’adapter sa conduite en conséquence. Douceur et anticipation sont les maîtres-mots pour garder le contrôle de son auto. Il faut garder à l’esprit que les distances d’arrêt sont multipliées par deux à allure modérée (par exemple 50 km/h) et par quatre à vitesse plus élevée.

Possesseurs de SUV à transmission 4x4, ne vous sentez pas supérieurs. Si une telle transmission est plus performante en accélération et donc en montée, elle ne vous sera d’aucune utilité en virage.

En revanche, si vous êtes équipés de pneus hiver ou toutes saisons, votre auto est alors avantagée. Pour les autres, n’hésitez pas à embarquer les équipements spéciaux comme les chaînes ou les chaussettes.

Retrouvez ici tous nos conseils pour une conduite sûre sur la neige.