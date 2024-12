Comment monter des chaussettes en moins de dix minutes ?

Depuis plusieurs semaines, la France est entrée pleinement dans l’hiver. Les températures ont chuté, et surtout la neige est au rendez-vous. Pour améliorer la sécurité routière et éviter aux automobilistes de se faire piéger, la loi Montagne est en vigueur depuis 2021.

Du 1er novembre au 31 mars, elle oblige les automobilistes à s’équiper en conséquence dans 34 départements en France. Ainsi, les pneumatiques hiver ou toutes saisons certifiés 3PMSF (Three Pic Montain Snowflake) restent la solution la plus sécurisante puisqu’ils deviennent plus performants, quel que soit le terrain, dès que la température descend sous les 7°. Toutefois, s’équiper de la sorte a un coût non négligeable.

Deux solutions alternatives existent, la première étant les chaînes métalliques. Particulièrement efficaces sous un épais manteau neigeux, elles nécessitent de la patience et de la méthode pour être installées correctement.

La seconde consiste à enfiler des chaussettes textiles. Également éligibles à la loi Montagne, elles viennent en quelque sorte habiller le pneu, comme leur nom l’indique. Plus simple à installer, car très intuitives, il faut toutefois suivre certaines recommandations…

Le choix du modèle

Si certains véhicules sont dits « non chaînable », toutes les voitures acceptent les chaussettes. Il en existe de différentes sortes, des modèles 100 % textiles, mais aussi des modèles mêlant chaînes textiles et maillons métalliques. Si les premiers démarrent à 40 € environ, les seconds dépassent facilement 100 €.

Dans tous les cas, il faut renseigner les dimensions des pneus (ex : 205/55 R16) afin de choisir la bonne référence. À noter qu’une même chaussette peut convenir à plusieurs tailles de pneu.

Le montage

Tout d’abord, il faut se garer dans un endroit sécurisé, comme une aire de chaînage. Ces dernières sont assez répandues dans les régions montagneuses, mais un simple parking suffira.

Comme pour les chaînes, toutes les roues motrices doivent être équipées : roues avant pour une traction, roues arrière pour une propulsion, et les quatre roues dans le cas d’une transmission intégrale.

Installer des chaussettes n’a rien de sorcier, mais peut nécessiter un peu de force pour les enfiler. La partie haute du pneu doit être la première à être installée, en essayant de la centrer au mieux. Généralement, les parties prévues pour la bande de roulement et les flancs sont de couleur différente. Une fois ceci réalisé sur les deux pneumatiques, il faut effectuer un demi-tour de roue afin de pouvoir enfiler le reste de la chaussette.

Les chaussettes enfilées, roulez quelques dizaines de mètres à allure réduite et vérifiez une dernière fois leur centrage. Si c’est le cas, il n’y a plus qu’à en profiter. Toutefois, il ne faut pas dépasser 50 km/h et ne pas rouler directement sur le bitume au prix d’une usure prématurée.

Nous avons d’ailleurs réalisé un petit test, celui de rouler sur le bitume pour observer leur dégradation. Sans dépasser les 50 km/h pour des questions de sécurité, nous avons effectué vingt kilomètres sans aucun souci et en ne constatant qu’une très faible dégradation des chaussettes. En revanche, il faut bien garder à l’esprit que le comportement routier de l’auto s’en trouve fortement altéré. Si ce test n’a aucune valeur scientifique, il a montré qu’il possible d’évoluer partiellement sur le sec.