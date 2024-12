Comment monter des chaînes à neige sereinement ?

Un beau tapis blanc qui recouvrant la route coïncide avec des équipements spécifiques comme les pneus hiver. Seulement, la loi Montagne ne vous oblige pas à vous équiper ainsi. L’alternative des chaussettes textiles et des chaînes à neige est toujours en vigueur.

Les chaînes à neige se révèlent efficaces sur le manteau neigeux, notamment lorsque plusieurs centimètres ont recouvert la route. Seulement, leur montage s’apparente à un véritable calvaire pour le commun des mortels. Pourtant, il suffit d’être patient et de procéder avec méthode.

1 Le choix du modèle

À première vue, choisir la bonne référence n'est pas simple tant les références de chaînes sont nombreuses. Avant toute chose, deux paramètres sont indispensables : le type de voiture exact (modèle et version), et la dimension des pneus. Certaines voitures sont dites "non chaînable", c’est-à-dire qu’elle ne dispose pas de suffisamment d’espace entre la roue et les trains roulants pour qu’une chaîne s’y intercale. Cette information est disponible dans le carnet de bord de l’auto.

Toutefois, elles peuvent accueillir des chaînes spécifiques, dont le maillon est petit (souvent 7 mm), et l’installation se fait en façade. Ainsi, l’absence de débord sur le flanc intérieur du pneu supprime les risques d’endommagement. Toutefois, leur coût est sensiblement plus élevé (250/300 € environ). L’alternative consiste à installer des chaussettes.

Une fois l’hypothèse non chaînable écarté, il sera relativement facile de trouver la bonne référence en centre-auto, toujours via le duo modèle/dimension des pneus. À noter qu’il existe deux types de chaînes, à tendeur manuel ou automatique, mais le second choix est à privilégier. Un budget d'une centaine d'euros permet d'accéder à des chaînes de qualité.

2 Le montage

Il est vivement conseillé de tester le montage au préalable chez soi, dans de bonnes conditions, et au calme. Beaucoup attendent le dernier moment, c’est-à-dire lorsque l’adhérence devient trop précaire, souvent de nuit, sur le bord de route, après plusieurs heures de conduite… Rien de tel pour cumuler précipitation, stress et agacement.

Si ce n’est pas le cas, il faut se stationner à un endroit sécurisé, comme sur une aire de chaînage par exemple. À noter toutefois qu’elles ne sont pas toutes très bien placées…

Toutes les roues motrices doivent être équipées : roues avant pour une traction, roues arrière pour une propulsion et les quatre roues pour un 4x4. Suivre la notice est évidemment primordial, tout en mettant à plat sur le sol les chaînes. Cela permet de les démêler, de mieux les appréhender, et d’en avoir une première lecture.

Le modèle que nous avions à l’essai représente le milieu de gamme avec trois points d’ancrage. Après avoir passé la chaîne derrière la roue, le filin situé en hauteur doit être refermé via le crochet prévu à cet effet, afin de placer le contour de la chaîne sur le flanc intérieur du pneu. Un deuxième crochet est à mettre en façade, puis un troisième raccordé au tendeur automatique. Bien sûr, ce montage peut différer selon les modèles de chaînes.

Une fois les chaînes installées et centrées au mieux, parcourez quelques dizaines de mètres à allure modérée (20 km/h suffisent) afin qu’elles se tendent et se centrent. Vérifiez ensuite cette bonne tension et leur position.

Enfin, ne dépassez pas les 50 km/h et éviter au possible de rouler sur le bitume. Elles ne résisteront pas longtemps à cet exercice et se briseront.

3/ Le démontage

Retirer les chaînes se révèle bien plus facile. Il suffit de détendre le système de tension automatique, d’enlever les crochets et de faire glisser la chaîne derrière la roue. Prévoyez de les rincer à l’eau claire et enroulez-les soigneusement afin d’éviter de l’emmêler. Par ailleurs, faites-les sécher avant de les ranger pour éviter qu’elles ne rouillent.

Huit points à ne pas négliger :

Choisir la bonne référence (marque/modèle et dimension des pneus)

Suivre scrupuleusement la notice et effectuer un premier montage chez soi

Privilégier un endroit sécurisé ou une aire de chaînage

Vérifier le montage après quelques mètres

Ne pas dépasser les 50 km/h

Ne pas rouler sur le bitume sous peine de les casser

Équiper toutes les roues motrices

Rincer et laisser les chaînes sécher avant de les ranger