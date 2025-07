Et voilà le prix du nouveau Nissan Qashqai hybride

Le Nissan Qashqai de troisième génération a été lancé sur le marché en 2021 et restylé l’année dernière. Depuis ses débuts, il existe à la fois avec des motorisations essence à micro-hybridation et un groupe motopropulseur « full hybride », appelé E-Power.

Il y a quelques jours, le constructeur japonais a annoncé des modifications techniques pour ce groupe motopropulseur E-Power. Dans le but de réduire le grammage CO2 en Europe (et éviter le malus écologique français auquel il avait désormais droit), il bénéficie d’un moteur thermique au fonctionnement plus efficient en plus d’une amélioration de son agrément (il est plus silencieux). De quoi abaisser son grammage jusqu’à 102 g/km pour la version la moins énergivore au lieu de 116 g/km précédemment.

Tous les Qashqai baissent leur prix

On connaît les prix français de ces « nouveaux » Qashqai et ils sont en baisse. Même la version à hybridation légère de 140 chevaux, inchangée techniquement, voit son addition allégée de 2 000€ (à partir de 32 700€). La version E-Power hybride démarre elle à 37 800€ en finition Acenta et elle peut monter jusqu’à 46 300€ en finition Tekna+ haut de gamme.

Rappelons que la version à hybridation légère de 140 chevaux souffre d’un malus écologique français élevé à cause de ses 142 g/km de CO2 au minimum (1 761€ de malus 2025). Même punition pour la version à hybridation légère de 158 chevaux à boîte automatique. Quant à la version hybride E-Power, elle devrait aussi donner droit à un petit malus masse.

A titre de comparaison, le Renault Austral démarre à 41 800€ avec son moteur hybride de 200 chevaux, le Hyundai Tucson hybride de 215 chevaux demande 37 550€ au minimum et le Honda ZR-V se facture 43 950€ en prix de base. Le nouveau MG EHS Hybrid+, lui, se paye 32 490€ mais avec une moins bonne efficience théorique.