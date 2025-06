Nissan promet des consommations records avec son nouveau Qashqai e-Power

Apparu pour la première fois au Japon en 2017, le système hybride e-Power de Nissan n’équipe le Qashqai en Europe que depuis quatre ans. Suite au restylage du SUV opéré à l’été 2024, le constructeur modifie à son tour son groupe motopropulseur.

Nissan n’a pas changé son principe de fonctionnement puisque seul l’électromoteur actionne les roues avant. Le bloc thermique ne sert qu’à produire de l’électricité. En revanche, ces deux moteurs ont été revus.

Le premier est dit « 5 en 1 », c’est-à-dire qu’il regroupe dans un même ensemble le moteur électrique, le générateur, l’onduleur et le multiplicateur. Il devient ainsi plus compact tout en réduisant son bruit et ses vibrations. Sa puissance est en hausse, en passant de 190 à 205 ch, mais le couple reste similaire (330 Nm en mode Sport, 311 Nm en mode Standard). Quant à la batterie, sa capacité de 2,1 kWh reste inchangée.

Côté thermique, Nissan fait toujours appel à un bloc à trois-cylindres 1.5 turbo essence. Seulement, les ingénieurs se sont penchés sur son cas en améliorant et en stabilisant sa combustion. Ainsi, il se passe du taux de compression variable et voit son rendement thermique amélioré de 42 %. Son fonctionnement est plus silencieux de 5,6 dB et son régime s’abaisse de 200 tr/min à vitesse stabilisée sur autoroute. À noter également que l’huile utilisée (0W16) abaisse les frictions et espace les intervalles de vidange, de 15 000 à 20 000 km, ce qui est toujours bon à prendre.

Grâce à toutes ces modifications, la firme nippone annonce une consommation en baisse de 16 % en utilisation réelle et 14 % sur autoroute. Dans les faits, cela se traduit par 5,6 l/100 km de moyenne (4,5 l/100 km WLTP) et une autonomie atteignant 1 200 km. En toute logique, les rejets de CO2 suivent le même chemin avec 102 g/km (contre 116 g/km), ce qui le met à l’abri des prochains barèmes de malus. Il bat ainsi le Renault Austral E-Tech 200 ch particulièrement performant en la matière.

Rendez-vous en septembre

En revanche, c’est statu quo, ou presque, côté performances. L’accélération de 0 à 100 km/h ne gagne que 0,3 seconde (7,6 s), à condition de mettre le mode Sport. En Standard, il n’accélère pas mieux que l’ancien.

Lors de notre essai, à allure paisible, le Qashqai e-Power nous avait séduits par sa douceur et son faible appétit. Des qualités que Nissan promet encore meilleures et que nous ne manquerons pas de vérifier lors d’un prochain essai. Mais il va falloir faire encore preuve de patience puisque cette mécanique n’est prévue que pour septembre prochain.