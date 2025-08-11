La nouvelle Dodge Charger thermique est moins chère que l'électrique

L’année dernière, Dodge a enfin présenté la nouvelle génération de sa Charger, rivale historique de la Ford Mustang (et de la Chevrolet Camaro disparue du catalogue).

A son lancement, cette Charger a d’abord été commercialisée en version électrique, avec jusqu’à 670 chevaux (en mode launch control uniquement) grâce à deux moteurs installés dans la plateforme STLA Large de part et d'autre d’une grosse batterie de 100,5 kWh. Dodge précisait alors qu’une version thermique suivrait, avec un six cylindres en ligne suralimenté de 420 ou 550 chevaux selon la version.

Sous les 50 000 dollars

Cette Dodge Charger thermique, la voilà. Dodge vient en effet de publier les détails et le prix de la Charger « Six Pack ». Dans sa version de base R/T avec un moteur « dégonflé » à 420 chevaux, cette Charger thermique coûtera 49 999 dollars avant frais de livraisons.

Dans sa variante Scat Pack poussée à 550 chevaux (avec un moteur aux pièces internes renforcées), la Charger coûtera 54 995 dollars avant options. Elle abattra le 0 à 60 mph (96 km/h) en 3,9 secondes et pèsera 2 185 kg à vide, à comparer aux 2 648 kg de la Charger électrique en version haut de gamme Daytona. Sans son moteur thermique, la Charger démarre actuellement à 59 595 dollars aux Etats-Unis (en finition R/T de 496 chevaux). Notons au passage qu'aux Etats-Unis, la Ford Mustang (exclusivement thermique) démarre à 31 920 dollars dans sa version à quatre cylindres turbo. La variante V8, elle, demande au minimum 46 560 dollars. La Dodge se veut donc un peu plus élitiste.

Et chez nous ?

Pour rappel, des communicants de Stellantis ont récemment affirmé que la Dodge Charger sera bientôt commercialisée en Europe. Reste à savoir si la version thermique sera également au programme chez nous, ce qui n’a rien d’assuré pour le moment.