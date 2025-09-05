Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Dodge Charger 2

Verbalisé par la police pour un échappement trop libre sur sa sportive électrique

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

Se faire verbaliser pour un échappement trop bruyant sur une voiture électrique, c'est possible. La preuve avec cette scène surréaliste montrant un policier américain s'attaquant à une Dodge Charger électrique.

Verbalisé par la police pour un échappement trop libre sur sa sportive électrique

Les forces de l'ordre sont parfois particulièrement sévères à l'égard des voitures de sport. Dans ce cas de figure, la verbalisation se veut tout simplement absurde : un agent dresse une contravention à un automobiliste pour son échappement jugé trop bruyant. Problème, c'est une voiture électrique.

D'après les témoignages du récit partagé par la page Instagram rentalcarclub, tout commence par une virée entre amis au volant de plusieurs sportives. Cumulant plusieurs autos puissantes, le convoi se fait entendre de loin. Dans le lot, une Dodge Charger 100% électrique. À l'arrêt au feu rouge, un policier s'approche en voiture de patrouille, met sa sirène, et demande au conducteur de se ranger. Après de multiples reproches concernant ses nuisances sonores, il dégaine son calepin pour les amendes, puis verbalise l'automobiliste pour "échappement bruyant".

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies instagram en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

"Je ne discute pas avec vous"

Devant cette accusation absurde, le conducteur tente de contester : "je vous dis que c'est une voiture électrique ! Elle n'a pas d'échappement !". Ce à quoi le policier répond : "je ne discute pas avec vous." Pour découvrir l'échange, cliquez sur lecture.

