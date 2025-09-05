Verbalisé par la police pour un échappement trop libre sur sa sportive électrique

Les forces de l'ordre sont parfois particulièrement sévères à l'égard des voitures de sport. Dans ce cas de figure, la verbalisation se veut tout simplement absurde : un agent dresse une contravention à un automobiliste pour son échappement jugé trop bruyant. Problème, c'est une voiture électrique.

D'après les témoignages du récit partagé par la page Instagram rentalcarclub, tout commence par une virée entre amis au volant de plusieurs sportives. Cumulant plusieurs autos puissantes, le convoi se fait entendre de loin. Dans le lot, une Dodge Charger 100% électrique. À l'arrêt au feu rouge, un policier s'approche en voiture de patrouille, met sa sirène, et demande au conducteur de se ranger. Après de multiples reproches concernant ses nuisances sonores, il dégaine son calepin pour les amendes, puis verbalise l'automobiliste pour "échappement bruyant".

"Je ne discute pas avec vous"

Devant cette accusation absurde, le conducteur tente de contester : "je vous dis que c'est une voiture électrique ! Elle n'a pas d'échappement !". Ce à quoi le policier répond : "je ne discute pas avec vous." Pour découvrir l'échange, cliquez sur lecture.