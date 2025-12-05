Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Sauf à haïr Elon Musk, difficile de trouver à redire sur la nouvelle Model 3 Standard

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Pierre-Olivier Marie

Tesla dévoile ce matin sa nouvelle version d'entrée de gamme, et celle-ci risque de donner quelques suées à la concurrence.

Affichée à partir de 36 990 €, la Model 3 va forcer les autres marques à revoir leurs prix à la baisse. Et c'est une bonne nouvelle pour l'automobiliste.

Tesla est un peu à la peine en moment, avec des immatriculations qui ont dévissé de 39,2% en Europe sur les 10 premiers mois de l’année. Outre les déclarations et prises de position incendiaires d’Elon Musk sur différents thèmes, la marque a souffert de quelques difficultés de lancement de son véhicule-phare, le Model Y. A cela s’ajoutent bien sûr les progrès réalisés par les différents constructeurs sur l’électrique, dans toutes les catégories de marché.

Pour corriger le tir, Tesla doit revoir ses prétentions à la baisse et élargir son offre vers le bas. Quelques semaines après avoir dévoilé une Model Y Standard propulsion (39 990 €) la marque présente une Model 3 d’entrée de gamme à…36 990 €. On est encore loin de la fameuse "Tesla à 25 000 €" sur laquelle tout le monde fantasme depuis des années, mais force est de constater que l’offre est alléchante. Pour ce prix on a en effet une beline familiale revendiquant 534 km d’autonomie WLTP et dont le volume de coffre s’établit à 584 litres, valeur à laquelle s’ajoutent les 88 litres disponibles sous le capot avant. Et si les accélérations n’ont rien d’extraordinaires pour une Tesla, les 6,2 secondes nécessaires pour atteindre les 100 km/h permettent de laisser sur place 95% du parc automobile existant. La Model 3 Standard en donne pour son argent, tout simplement, avec un équipement comprenant notamment les phares adaptatifs et Autopilot de premier niveau, comme sur tous les autres modèles de la gamme. La vitesse de charge est quant à elle inférieure à celle de la version Grande autonomie propulsion (jusqu'à 270 kilomètres en 15 minutes, contre 311), mais reste supérieure à celle de la version Performance (jusqu’à 237 km).

Dans ces conditions, difficile de s’offusquer de devoir composer avec des assises en tissu au lieu du "cuir végan" (bref, du skaï) habituel. De même, l’habitacle ne compte "que" 7 haut-parleurs, les passagers arrière ne disposent ni de leur propre écran central ni d’une banquette chauffante, et on retrouve des amortisseurs classiques. En outre, les enjoliveurs aérodynamiques coiffant les roues de 18 pouces sont abominablement laids.

Reste qu’à 36 990 €, la Model 3 Standard est seule au monde. La Renault Mégane E-Tech d’entrée de gamme s’affiche à 39 500€ avec une habitabilité et une efficience moindre, et le Scenic réclame 41 990 € minimum. Si vous tenez à une berline classique, vous pourrez regarder du côté de la Mercedes CLA à 48 050 €. Et si ce n’est pas assez cher pour vous il y a la BMW i4 à 57 850 €, avec 514 km d’autonomie soit moins bien que la Tesla. En fait, ça coûte très cher de détester Elon Musk. Et c’est une bonne raison de le détester encore davantage.

