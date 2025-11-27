Cela vous manquait, CarPlay débarque prochainement sur les Tesla

Comme le dit le proverbe, il ne faut jamais dire jamais. En voici, un nouvel exemple. Après de longues années de refus de la part de son emblématique patron, Elon Musk, Tesla serait en train de tester l’intégration d’Apple CarPlay dans ses voitures.

Un changement de posture radical puisque pendant longtemps Elon Musk critiquait ouvertement Apple pour les pratiques monopolistiques de l’App Store, mais aussi le débaucha massif d’employé Tesla par Apple à partir de 2015 pour la conception de son propre véhicule. Projet qui a été ensuite abandonné. À ce sujet, Musk déclarait : « Ils ont embauché des gens que nous avons licenciés. On appelle toujours Apple, en plaisantant le "cimetière Tesla" . Si vous ne réussissez pas chez Tesla, vous allez travailler chez Apple. » Tesla voulait clairement garder Apple à distance de ses modèles avec un système propre, qui faisait preuve de très nombreuses qualités.

Toutefois, les choses changent et Tesla a récemment été confrontée à une baisse de ses ventes et ses comptes sont dans le rouge en raison de la montée en puissance de BYD, qui est devenu le premier constructeur mondial de voitures électriques devant Tesla. Mais ce n’est pas tout. Selon un rapport McKinsey, environ un tiers des acheteurs automobiles jugent l’incompatibilité CarPlay comme rédhibitoire lors de l’achat. Si Tesla veut faire progresser ses ventes, le constructeur américain n’a pas le choix.

Un calendrier encore flou

Si vous faites partie de ces gens, réjouissez-vous, mais il faudra être patient, car aucune date officielle n’a été annoncée. Tesla annonce un lancement dans les mois à venir. Affaire à suivre.