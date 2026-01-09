La Model 3 Standard est sur le stand Tesla au Salon de Bruxelles

La Model 3 va forcer les autres marques à revoir leurs prix à la baisse. Et c’est une bonne nouvelle pour l’automobiliste.

En 2025 la marque américaine a souffert des difficultés de lancement de son véhicule-phare, le Model Y et de la concurrence chinoise sur le marché de l’électrique. Pour corriger le tir, Tesla élargit son offre vers le bas avec une nouvelle entrée de gamme baptisée « Standard ». On est encore loin de la fameuse « Tesla à 25 000 € » sur laquelle tout le monde fantasme depuis des années, mais il faut bien reconnaître que l’offre est alléchante.

Pour ce prix on a droit à une berline familiale revendiquant 534 km d’autonomie WLTP et dont le volume de coffre s’établit à 584 litres, valeur à laquelle s’ajoutent les 88 litres disponibles sous le capot avant. Et si les accélérations n’ont rien d’extraordinaires pour une Tesla, les 6,2 secondes nécessaires pour atteindre les 100 km/h permettent de laisser sur place 95 % du parc automobile existant.

La Model 3 Standard réduit son équipement avec des sièges en tissu au lieu du « cuir végan », un peu moins de haut-parleurs et pas d’écran dédié pour les passagers arrière ni de banquette chauffante. On retrouve aussi des amortisseurs classiques et des enjoliveurs aérodynamiques sur les roues de 18 pouces. Si la Model 3 Standard se concentre sur l’essentiel elle est toutefois équipée des phares adaptatifs et de l’Autopilot de premier niveau.

La vitesse de charge est quant à elle inférieure à celle de la version Grande autonomie propulsion (jusqu’à 270 kilomètres en 15 minutes, contre 311), mais reste supérieure à celle de la version Performance (jusqu’à 237 km).

L’instant Caradisiac

A 36 990 €, la Model 3 Standard est seule au monde. La Renault Mégane E-Tech d’entrée de gamme s’affiche à 39 500€ avec une habitabilité et une efficience moindre, et le Scenic réclame 41 990 € minimum. Chez les marques premium, vous constaterez que la Mercedes CLA débute à 48 050 € et la BMW i4 à 57 850 €.