Cupra, Alfa, Alpine en forme, Tesla à l’arrêt, BYD met le turbo : quelle marque vend le plus en Europe ?

Les chiffres des ventes européennes automobiles du mois d’octobre sont tombés. L’ACEA (Association des constructeurs automobiles européens) a mis en ligne hier ses statistiques consolidées.

Et elles sont bonnes, puisque ce sont 916 609 autos qui ont trouvé preneur dans l’UE le mois dernier, contre 866 117 en octobre 2024, soit une progression presque enviable de + 5,8 %. Depuis le début de l’année, les ventes sont en légère hausse, avec 8 974 026 ventes contre 8 853 301, soit + 1,4 %.

Mais cette tendance haussière cache d’énormes disparités, évidemment. Il y a d’un côté les champions, et de l’autre les grands perdants. Ainsi, le gadin le plus notable est toujours celui de Tesla. La marque américaine recule encore de 48 % en octobre 2025 par rapport à octobre 2024 ! Il ne s’en est écoulé que 5 647 unités contre 10 867 l’an passé. Depuis le début de l’année, cela resta catastrophique puisque la chute n’est « que » de 39,2 % (117 000 exemplaires contre 192 439). La marque a donc toujours du mal à se remettre, malgré le lancement du Model Y restylé. Jaguar est dans les choux (- 80 %) mais c’est normal, la marque ne vendant plus de voitures… Lancia/chrysler est également à - 68,3 %.

Tesla à - 39,2 % sur l’année, mais BYD à + 239,6 % !

À l’autre bout du spectre, BYD affiche toujours des progressions insolentes ! Pour le mois d’octobre, le bond est de + 195 % avec 13 350 ventes contre 4 525 en 2024. Et sur l’année c’est encore mieux puisque depuis janvier la progression est carrément de + 239,6 % (94 216 unités contre 27 741) ! Un vrai raz-de-marée…

Du côté des bonnes performances, on trouve aussi Alpine (670 unités contre 262, soit + 155,7 % sur octobre, 6 610 contre 2 990 sur l’année, soit + 121,1 %), mais les volumes n’ont rien à voir, la grosse progression est plus facile. Elle est à mettre au crédit de la A290 c’est certain. Alfa Romeo est également en forme, portée par le succès du SUV urbain Junior (4 597 ventes contre 3 249 en octobre, soit + 41,5 % et 47 699 contre 34 425 depuis le début 2025, soit + 38,6 %). Les alfistes seront ravis.

Dans le groupe Volkswagen, c’est Cupra qui sur performe, avec 20 751 exemplaires contre 16 965 en octobre, soit + 22,3 % et 207 109 ventes contre 149 430 depuis janvier, soit + 38,6 %). Et la marque Volkswagen reste la plus vendue en Europe et de loin, tout en montrant des progressions plus modérées (264 069 ventes contre 244 827 en octobre, soit + 7,9 % et 2 477 875 contre 2 357 643, soit + 5,1 % sur l’année). La part de marché de 27,6 % de la firme allemande reste imbattable.

Pour les autres marques, voyez le tableau ci-dessous, vous verrez que les marques françaises soufflent le chaud et le froid…

À noter qu’en Europe, à toutes fins utiles, les ventes d’électriques progressent, mais à un rythme moindre qu’attendu, et qui « ne permettra pas d’atteindre les objectifs » fait remarquer l’ACEA. En octobre, la part de marché des VE passe de 14,4 % en 2024 à 18,9 % en 2025, soit une progression de 38,6 %. Et depuis le début de l’année, la part de marché est passée de 13,2 % à 16,4 % (+ 24,2 %).