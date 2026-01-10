Ford rappelle presque 1,5 million de véhicules

Voilà une opération qui devrait occuper les techniciens du réseau Ford durant plusieurs semaines, tant le nombre de véhicules à contrôler est important. En effet, le ministère des transports des Etats-Unis vient de faire savoir que le constructeur à l’Ovale bleu avait débuté un rappel concernant 1 448 655 véhicules.

Identifiée sous le matricule 25SA9, cette entreprise vise à vérifier le bon fonctionnement de la caméra de recul équipant 10 modèles âgés, en moyenne, d’une dizaine d’années. De nombreux propriétaires ont, en effet, fait savoir que cette caméra connaissait des dysfonctionnements fréquents.

Deux rives, deux mesures

Chez nous, ce type de problème serait probablement résolu sans que les clients ne soient officiellement avertis. Lors des passages en atelier, il n’est ainsi pas rare que les concessionnaires procèdent à ce que l’on appelle des "rappels cachés", c’est-à-dire des correctifs apportés sans que le propriétaire ne soit averti, y compris une fois l’opération effectuée.

Mais, outre-Atlantique, la caméra de recul est considérée comme un élément de sécurité et, à ce titre, tout rappel la concernant doit être déclaré aux autorités qui superviseront son bon déroulement.

Des véhicules connus chez nous

Au total, ce sont 10 modèles qui sont concernés par cette opération. Parmi eux, la moitié a été diffusée sur notre marché. Il s’agit de 518 893 Escape (connu comme Kuga chez nous) de 2014, 2015 et 2016, 20 414 C-Max des mêmes années, 315 147 Fusion de 2015 et 2016 (commercialisée en Europe sous le nom de Mondeo), 51 143 Fiesta de 2018 et 2019 et 73 745 Mustang de 2019 et 2020.

Sont également touchés des modèles jamais diffusés sur notre marché comme le Flex (89 119 exemplaires de 2014 à 2019), la Taurus (165 802 autos de 2014 à 2019) et le 5ème opus de l’Explorer (182 302 véhicules de 2014 et 2015).

La marque premium du groupe Ford, Lincoln, dont les modèles sont techniquement très proches des Ford, est également contrainte de rappeler 32 090 autos, des MKZ (dérivée de la Fusion/Mondeo) de 2014 et 2015, et 7 920 MKT (version luxueuse du crossover Flex) de 2014, 2015, 2018 et 2019.

À ce jour, Ford Europe n’a pas communiqué sur une éventuelle opération similaire à destination de voitures circulant sur notre territoire.