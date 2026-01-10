Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ford C-max 2

Ford rappelle presque 1,5 million de véhicules

Grégory Martineau

De nombreux modèles produits par le groupe Ford sous sa propre marque, dont la Fiesta, le C-Max ou encore l’Explorer, ou sous le label Lincoln passent progressivement dans les ateliers de la marque.

Voilà une opération qui devrait occuper les techniciens du réseau Ford durant plusieurs semaines, tant le nombre de véhicules à contrôler est important. En effet, le ministère des transports des Etats-Unis vient de faire savoir que le constructeur à l’Ovale bleu avait débuté un rappel concernant 1 448 655 véhicules.

Identifiée sous le matricule 25SA9, cette entreprise vise à vérifier le bon fonctionnement de la caméra de recul équipant 10 modèles âgés, en moyenne, d’une dizaine d’années. De nombreux propriétaires ont, en effet, fait savoir que cette caméra connaissait des dysfonctionnements fréquents.

Deux rives, deux mesures

Chez nous, ce type de problème serait probablement résolu sans que les clients ne soient officiellement avertis. Lors des passages en atelier, il n’est ainsi pas rare que les concessionnaires procèdent à ce que l’on appelle des "rappels cachés", c’est-à-dire des correctifs apportés sans que le propriétaire ne soit averti, y compris une fois l’opération effectuée.

Ford Fusion
Ford Fusion
Ford C-Max
Ford C-Max

Mais, outre-Atlantique, la caméra de recul est considérée comme un élément de sécurité et, à ce titre, tout rappel la concernant doit être déclaré aux autorités qui superviseront son bon déroulement.

Des véhicules connus chez nous

Au total, ce sont 10 modèles qui sont concernés par cette opération. Parmi eux, la moitié a été diffusée sur notre marché. Il s’agit de 518 893 Escape (connu comme Kuga chez nous) de 2014, 2015 et 2016, 20 414 C-Max des mêmes années, 315 147 Fusion de 2015 et 2016 (commercialisée en Europe sous le nom de Mondeo), 51 143 Fiesta de 2018 et 2019 et 73 745 Mustang de 2019 et 2020.

Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Fiesta
Ford Fiesta

Sont également touchés des modèles jamais diffusés sur notre marché comme le Flex (89 119 exemplaires de 2014 à 2019), la Taurus (165 802 autos de 2014 à 2019) et le 5ème opus de l’Explorer (182 302 véhicules de 2014 et 2015).

Ford Flex
Ford Flex
Ford Taurus
Ford Taurus
Ford Explorer
Ford Explorer

La marque premium du groupe Ford, Lincoln, dont les modèles sont techniquement très proches des Ford, est également contrainte de rappeler 32 090 autos, des MKZ (dérivée de la Fusion/Mondeo) de 2014 et 2015, et 7 920 MKT (version luxueuse du crossover Flex) de 2014, 2015, 2018 et 2019.

Lincoln MKT
Lincoln MKT
Lincoln MKZ
Lincoln MKZ

À ce jour, Ford Europe n’a pas communiqué sur une éventuelle opération similaire à destination de voitures circulant sur notre territoire.

Avis Ford C-max 2

2,4 /20

C-max 2 II 1.0 ECOBOOST 100 S&S TITANIUM BVM6 (2012)

Par  le 23/12/2023

18,6 /20

C-max 2 II 2.0 TDCI 140 FAP TITANIUM BVM6 (2011)

Par  le 13/10/2023

Acheté neuf en 2011 pour remplacer un autre c max 140 tdci avec 180000 km En tout point satisfait. Seul petit défaut caisse un peu basse.

8 /20

C-max 2 II 1.6 TDCI 115 FAP TITANIUM BVM6 (2011)

Par §Kr476cC le 21/06/2022

Voiture non fiable capteur trop sensible consommation sur autoroute assez élevé Defaut injecteur les 4 à changer mais panne toujours avec le même problème elle roule sur 3 injecteur on l'éteins et rallume plus de défaut ford ne trouve pas le problème malgré plusieurs fois au garage le problème est toujours la beaucoup de frais engager pour rien à présente je te déconseille ce véhicule

12,8 /20

C-max 2 II 1.0 ECOBOOST 100 S&S TREND BVM6 (2013)

Par §Rou672fR le 11/05/2022

Véhicule plaisant visuellement et assez confortable.Coffre assez volumineux pour une famille de 4 personnesLes trois sièges arrières indépendants sont très pratiques pour charger.J'ai une version entrée de gamme, donc très peu d'options. Sono assez qualitative.Moteur 1.0L ecoboost 125cv très agréable, bonnes relances à bas régimelargement suffisant sur autoroute, sauf dans les côtes où on doit parfois rétrograder en 4eme.Habitacle très bien insonorisé.Par contre les finitions sont mauvaises. Les plastiques craquent, l'accoudoir déconne,...En 51000km je n'ai pas eu de problèmes moteur. Par contre j'ai eu une flopée de problèmes périphériques : climatisation, condenseur de clim, changement de toute la commande de ventilation, catalyseur + sondes...Je pense que le moteur est très fiable, mais ce qui est autour laisse à désirer.Aussi cette voiture à une très faible garde au sol : attention aux dos d'âne, aux trottoirs un peu hauts... C'est assez embêtant pour moi qui vit à la campagne.La position de conduite est moyenne. je n'ai jamais réussi à en trouver une qui me convienne parfaitement. La fenêtre est rop haute pour mettre mon coude.

Voir tous les avis Ford C-max 2

