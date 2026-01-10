Quelle est cette drôle de DS n°4 dévoilée au salon de Bruxelles ?

La Ds n° 4 n’est pas une sportive, mais DS nous dévoile aujourd’hui un concept car surprenant.

Celui-ci prend pour base une DS N°4, la compacte de la marque récemment restylée, qui a subi une sérieuse cure d’hormones. Imaginé en collaboration avec Taylor Barnard, nouveau pilote du DS PENSKE Formula E Team, cette « Taylor made N° 4 Concept » se remarque immédiatement par sa calandre spectaculaire frappée du logo N°4, mais également par son bouclier massif qui hérite d’une lame digne d’un modèle sportif. Les projecteurs ont été également revus avec un design futuriste. Mais ce sont les dimensions, qui étonnent, et notamment la largeur de 2,10 m comprenant les pneus.

L’avant et l’arrière ont donc été très élargis et c’est surtout la poupe qui impressionne. Les plus observateurs d’entre vous auront remarqué certains détails comme les rétroviseurs, la disparition des poignées de portes avant remplacées par des tirettes en tissu ou alors la prise de recharge qui se trouve désormais derrière la vitre arrière.

L’ensemble est indéniablement spectaculaire, mais on reprochera quand même l’aspect du « Craft Titanium », un textile à l’aspect de métal froissé, inspiré de la course, qui remplace le carbone traditionnel sur les zones aérodynamiques (bas de caisse, lame avant et extracteur d’air) et qui donne l’impression d’être du basique papier aluminium. On aurait pu espérer mieux.

Aucune indice sur la motorisation présente sous le capot en revanche.

L’instant Caradisiac : étonnant

On ne s’attendait pas à cela. DS nous réserve une surprise. Bonne ou mauvaise, à vous de le dire. En tous les cas, cette dernière est très loin de laisser indifférent.