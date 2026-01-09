Citroën dévoile ELO pour la première fois au Salon de Bruxelles

Ce concept dispose d’une bouille très craquante, qui se présente une nouvelle interprétation de la signature lumineuse avec des quatre projecteurs rectangulaires positionnés verticalement par paire. Les feux de jour sont constitués de quatre réglettes LED (deux sur chaque côté) implantées sur le bas et le haut du bouclier. Les pare-chocs avant et arrière sont identiques. La face avant est ornée en son centre par des énormes chevrons qui sont éclairés.

Long de 4,10 m, ce concept est un mélange d’utilitaire et de van. Ainsi, le pare-brise est courbé sur la partie basse, mais une fois les quatre portes antagonistes ouvertes on découvre un habitacle particulièrement généreux de couleur orange. Le positionnement du moteur électrique à l’arrière permet de dégager beaucoup de place à l’avant, ce qui a permis d’avancer énormément la position du conducteur, qui se retrouve en position centrale. Face à lui toutes les informations nécessaires à la conduite sont projetées sur une lamelle transparente. Le volant monobranche est équipé de deux joysticks permettent de naviguer dans les menus.

Mieux, le conducteur peut faire pivoter son siège vers l’arrière et ainsi interagir avec les trois passagers arrière placés sur des sièges individuels. Il est aussi possible de déployer deux sièges supplémentaires rangés dans les assises des sièges arrière pour atteindre 6 occupants.

Les dossiers des sièges arrière peuvent se rabattre pour devenir des couchages confortables grâce à des matelas rangés dans le coffre et profiter par là même du système home cinéma installé. Le loisir et notamment le camping est l’un des éléments de ce concept, car l’assise des sièges arrière peut se transformer en siège extérieur d’appoint avec en complément un brise-vue pour s’abriter du soleil. Le coffre est accessible par deux portes, mais on note aussi la présence d’un girafon pour faciliter le transport d’objets encombrants.

L’instant Caradisiac

Ce concept Elo donne quelques indications sur l’orientation de la marque en matière de design et notamment sur l’idée de concevoir un véhicule logeable, modulable et cool. Un peu comme Dacia, il y a quelques années.