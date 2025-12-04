Voitures neuves : les promotions de décembre 2025

Au cumul des onze premiers mois de l’année 2025, le marché automobile neuf français affiche désormais une baisse de 4,9 %. Il s’est encore contracté de 3,5 % sur le dernier mois de novembre, malgré l’aide du bonus écologique augmenté qui tire les ventes de voitures électriques vers le haut. Les constructeurs automobiles doivent donc continuer de fournir des efforts sur les remises, surtout en cette fin d’année où les récompenses des salariés s’obtiennent parfois sur la base d’objectifs d’immatriculations. Bonne nouvelle, donc : il y a des affaires à faire à l’approche de Noël.

L’affaire du mois : Nissan Ariya, Ford Puma, Kia Ceed

Ce mois-ci, Nissan fait encore un effort de plus pour convaincre la clientèle d’acheter l’Ariya, ce SUV électrique familial dont les chiffres de vente sont catastrophiques en Europe depuis son début de carrière. En attendant l’arrivée du modèle restylé, le constructeur vide les stocks et augmente sa remise à 7 500€. Le prix du véhicule démarre désormais à 31 800€ et affiche plus de 19 % de réduction. Chez BYD, la remise sur le nouveau Seal 5 hybride rechargeable est moins spectaculaire, mais ce gros SUV passe pour la première fois sous la barre des 30 000€. Il y a toujours de généreuses remises chez Cupra, Seat, mais aussi Kia qui brade ses véhicules disponibles en stock (-16 % pour la Ceed par exemple). Ford frise aussi les -20 % pour son Puma.