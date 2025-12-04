Voitures neuves : les promotions de décembre 2025
Trouve-t-on des affaires intéressantes chez les constructeurs automobiles à quelques jours des fêtes de Noël ? La réponse est oui car encore une fois, les marques n’ont pas trop le choix alors que les ventes de voitures neuves restent. A des niveaux très bas.
Au cumul des onze premiers mois de l’année 2025, le marché automobile neuf français affiche désormais une baisse de 4,9 %. Il s’est encore contracté de 3,5 % sur le dernier mois de novembre, malgré l’aide du bonus écologique augmenté qui tire les ventes de voitures électriques vers le haut. Les constructeurs automobiles doivent donc continuer de fournir des efforts sur les remises, surtout en cette fin d’année où les récompenses des salariés s’obtiennent parfois sur la base d’objectifs d’immatriculations. Bonne nouvelle, donc : il y a des affaires à faire à l’approche de Noël.
L’affaire du mois : Nissan Ariya, Ford Puma, Kia Ceed
Ce mois-ci, Nissan fait encore un effort de plus pour convaincre la clientèle d’acheter l’Ariya, ce SUV électrique familial dont les chiffres de vente sont catastrophiques en Europe depuis son début de carrière. En attendant l’arrivée du modèle restylé, le constructeur vide les stocks et augmente sa remise à 7 500€. Le prix du véhicule démarre désormais à 31 800€ et affiche plus de 19 % de réduction. Chez BYD, la remise sur le nouveau Seal 5 hybride rechargeable est moins spectaculaire, mais ce gros SUV passe pour la première fois sous la barre des 30 000€. Il y a toujours de généreuses remises chez Cupra, Seat, mais aussi Kia qui brade ses véhicules disponibles en stock (-16 % pour la Ceed par exemple). Ford frise aussi les -20 % pour son Puma.
Attention aux fausses remises
La plupart des constructeurs mettent parfois en avant des offres de location longue durée ou de location avec option d’achat alléchantes sur le papier, avec des avantages clients qui peuvent dépasser 3000 ou 4000€. Mais dans ces cas, il faudra bien veiller à étudier le coût total dans le forfait proposé. Généralement, ce coût total dépasse de beaucoup le prix frontal neuf sans remise, les forfaits de location impliquant bien évidemment un bénéfice supérieur du constructeur par rapport à celui qu’il récupère lors d’un achat frontal. Et n’oubliez pas que même si certaines remises sont conditionnées à une reprise d’un ancien véhicule, il est souvent possible de négocier avec le concessionnaire pour en bénéficier même sans véhicule à faire reprendre. En matière de négociations, n’hésitez jamais à essayer d’aller plus loin que la remise proposée par le constructeur. Précisons que les remises que nous vous exposons ici sont nationales et que les concessionnaires peuvent naturellement vous en proposer des plus intéressantes à leur niveau.
